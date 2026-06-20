Pese a los bioequivalentes, persiste falta de competencia en mercado de remedios

Santiago, 15 abril 2021. Temáticas remedios, fármacos y farmacias. La nueva ley busca regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias. Marcelo Hernandez/Atonchile - MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

Santiago 20 Jun. (ATON) -

La Fiscalía Nacional Económica anunció un nuevo estudio. En el análisis previo, la FNE observó que muchos consumidores continúan optando por medicamentos de mayor precio.

La Fiscalía Nacional Económica anunció un nuevo estudio del mercado de los medicamentos, debido a que detectó señales de competencia insuficiente.

Esta es la segunda oportunidad en que la FNE analiza sistemáticamente este mercado, ya que en enero de 2020 concluyó que existían importantes problemas de competencia y formuló recomendaciones de cambios normativos orientados a superarlos.

Según la FNE, estas señales de competencia insuficiente en el mercado farmacéutico se reflejan tanto en la penetración efectiva de los medicamentos bioequivalentes en el segmento de las farmacias, como en la velocidad con que dicha entrada tiene lugar, pese a los avances normativos ocurridos durante los últimos seis años.

El estudio de mercado tiene como primer objetivo analizar el estado de implementación de las recomendaciones realizadas en 2020 por la FNE.

En segundo lugar, evaluará, sobre la base de la evolución que ha experimentado el mercado, la vigencia de dichas propuestas y del diagnóstico que las sustenta.

En tercer lugar, el estudio indagará sobre el funcionamiento competitivo de algunos segmentos del mercado que no han sido abordados sistemáticamente por la FNE, como es el caso de los medicamentos protegidos por patente y los medicamentos biosimilares.

La FNE también plantea que la falta de competencia podría incidir en que las condiciones comerciales a las que acceden los consumidores y el Estado no sean las óptimas.

Según cifras del Ministerio de Salud, en 2024 el gasto en medicamentos en Chile superó los US$4.463 millones, creciendo de manera relativamente sostenida desde 2018, y representó más de 1,17% del PIB.

Adicionalmente, en 2023, con un monto de US$319, Chile fue el octavo país de la OCDE con mayor gasto per cápita en compras de medicamentos en farmacias financiado directamente por las personas, frente a un promedio OCDE de US$265.

El mercado de los medicamentos es altamente sensible desde el punto de vista económico y social, y hoy amerita un nuevo examen desde la perspectiva de la FNE porque sigue exhibiendo señales de falta de competencia , explicó el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

EXPLORACIÓN PREVIA

En el análisis previo al inicio de este estudio, la FNE observó que muchos consumidores continúan optando por medicamentos de mayor precio y que persisten espacios para generar ahorros para las personas a través de mejoras en las condiciones competitivas del sector.

Así, por ejemplo, tras evaluar los 11 principios activos más vendidos en las farmacias durante 2024, que poseen medicamentos intercambiables, se detectó que la alternativa más costosa de una misma presentación (por ejemplo, una caja de 30 comprimidos recubiertos de 100 miligramos) puede valer hasta 30 veces lo que cuesta la opción más económica y que, pese a esta brecha, la demanda no se concentra en los productos con menor precio. De hecho, en ocho de los once principios activos analizados, se venden más unidades de la opción más cara que de la más barata.

Este fenómeno también se evidenció en la reciente evaluación de impacto de las acciones realizadas por la FNE respecto del antiinflamatorio Celecoxib (2026).

Junto con constatarse que la intervención de la Fiscalía había reportado beneficios por US$346,6 millones para el período 2017-2024, se observó que la caída en precios generada por la competencia que imprimen productos intercambiables se producía de modo significativamente más rápido y pronunciado en el canal institucional público que en el canal de comercialización de retail (farmacias).

Sólo respecto de ese principio activo los consumidores dejaron de ahorrar potencialmente cerca de US$98,5 millones entre 2017 y 2024.