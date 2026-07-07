Petro insiste en fraude electoral "de Israel y EEUU" y llama a manifestaciones

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció nuevamente "fraude electoral" en la segunda vuelta del pasado 21 de junio, y afirmó que el ganador "por voto popular" fue el oficialista Iván Cepeda y no el derechista Abelardo de la Espriella. - Europa Press

Santiago 7 Jul. (ATON) -

Petro culpó de la victoria de Abelardo de la Espriella a "algoritmos desde California" realizados por "empresas de inteligencia privada de Israel", y aseguró que las justicias colombiana y estadounidense "tendrán todas las pruebas".

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció nuevamente "fraude electoral" en la segunda vuelta del pasado 21 de junio, y afirmó que el ganador "por voto popular" fue el oficialista Iván Cepeda y no el derechista Abelardo de la Espriella. Petro llamó a manifestaciones.

"El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra constitución", sostuvo Petro en un mensaje que publicó en redes sociales y en el que llamó a manifestaciones el próximo 20 de julio, Día de la Independencia y de instalación del Congreso.

Petro culpó de la victoria de Abelardo de la Espriella a "algoritmos desde California" realizados por "empresas de inteligencia privada de Israel", y aseguró que las justicias colombiana y estadounidense "tendrán todas las pruebas" porque, según ha sostenido, "los delitos se cometieron en el territorio de Estados Unidos".

"Claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables. Están completamente probadas", ha aseverado arguyendo que "solo el fraude lleva corruptos a ser presidentes" y que "el señor Abelardo solo será presidente por el fraude hecho en Estados Unidos con empresas israelíes".

A ese respecto, el jefe saliente del Ejecutivo colombiano ha considerado que De la Espriella "vendió la soberanía nacional a cambio de una presidencia espuria", ha vuelto a manifestar que no reconoce "la legitimidad del Gobierno entrante" y ha insistido en que "Abelardo no ganó las elecciones".

"La registraduría torpemente o corruptamente, ha entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a la empresas cuyos gobiernos que las controlan de acuerdo a su legislación nacional ya tenían candidato en Colombia, por eso no hubo alarma", ha defendido.

Al hilo, Petro ha dicho tener "toda la información" sobre "desde qué servidor IP situado en Los Ángeles" se utilizaron algoritmos que "variaron la votación sustancialmente a favor" de De la Espriella.

"Los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos", ha insistido.

A fines de junio el mandatario saliente aseguró que su Gobierno estaba listo para iniciar un proceso de transición "ordenado y transparente" y "no ser un obstáculo" para el recientemente electo Abelardo de la Espriella.