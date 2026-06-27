Petro se resigna y anuncia que no será "impedimento" para cambio de gobierno

Santiago, 9 de enero de 2023. Los Jefes de Estado de Chile y Colombia participan de la ceremonia de suscripcion de acuerdos entre ambos paises y ofrecen una declaracion conjunta a la prensa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 27 Jun. (ATON) -

De esta manera, el mandatario colombiano ha reconocido que pese a su opinión negativa sobre el proceso electoral, en las que ha alegado injerencia extranjera, sus diferencias no serán un obstáculo para la transmisión de mando.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este sábado que su Gobierno está listo para iniciar un proceso de transición "ordenado y transparente" y "no ser un obstáculo" con el mandatario electo Abelardo de la Espriella.

El mandatario saliente ha confirmado que su posición "no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno" tras la victoria del candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, en las elecciones presidenciales y que su Gobierno está "listo para el desarrollo del empalme".

De esta manera, Petro ha reconocido que pese a su opinión negativa sobre el proceso electoral, en las que ha alegado injerencia extranjera, sus diferencias no serán un obstáculo para la transmisión de mando.

"Mi posición no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno. Quiero reiterar que estamos listos para el desarrollo del empalme", ha matizado, después de que haya acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por injerencia en las elecciones colombianas.

Según ha detallado el mandatario, más de 200 funcionarios han trabajado en la compilación de la información técnica, metodológica y logística necesaria para el traspaso de carteras.

Finalmente, Petro ha extendido una invitación formal al equipo de De la Espriella para llevar a cabo un ejercicio de transición que sea "ágil y útil", fundamentado en la transparencia y, sobre todo, desarrollado dentro del marco del fortalecimiento de la constitucionalidad colombiana.