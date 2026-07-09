Petróleo retomó baja de precios luego de alza inicial por nuevos ataques en Irán

(Foto de ARCHIVO) Instalaciones de 'downstream' de la empresa saudita Aramco REMITIDA / HANDOUT por ARAMCO 01/8/2022 - ARAMCO

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El petróleo Brent, de referencia en Europa, se abarataba un 4,4% este jueves, hasta los 77 dólares. Por su parte, el barril de petróleo WTI, de referencia en Estados Unidos, seguía la misma senda y caía hasta un 4,6%, anotándose un precio de 72,5 dólares.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, se abarataba un 4,4% este jueves, hasta los 77 dólares, desde el pico alcanzado la pasada jornada, por encima de los 80 dólares, a pesar de los nuevos ataques de Estados Unidos sobre Irán durante la noche y con el tráfico en Ormuz casi paralizado por el recrudecimiento del conflicto.

Por su parte, el barril de petróleo WTI, de referencia en Estados Unidos, seguía la misma senda y caía hasta un 4,6%, anotándose un precio de 72,5 dólares.

La nueva escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a impactar en los mercados energéticos llegando tras la ruptura de la tregua a encarecer los precios del crudo por encima del 8%, si bien tras la escalada inicial el petróleo ha caído, aunque la incertidumbre sobre la dirección de las negociaciones de paz todavía sobrevuela los mercados.

Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán por segunda jornada consecutiva y en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz, tan solo horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía.

Unos ataques confirmados por los medios iraníes que han informado sobre explosiones registradas en la ciudad de Bandar Abbas, situada en la costa de Ormuz, donde se habrían activado las defensas frente a los ataques, una situación repetida en otros puntos de la geografía iraní.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que Irán "está deseando" llegar a un acuerdo con Washington, aunque, según ha manifestado, no tiene claro si Teherán llegaría a respetarlo.

"Están deseando llegar a un acuerdo. Han llamado hace un ratito", ha señalado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios ante el avión presidencial Air Force One, confesando que, para él, el "problema" reside en que no sabe si la República Islámica "va a respetar ese acuerdo" o no.

Por su parte, la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha subrayado que los bombardeos ejecutados durante los últimos días "afectan gravemente" a la "reapertura gradual" del estrecho de Ormuz, al tiempo que ha alertado del impacto de esta situación sobre "los intereses de los países que se benefician" de esta estratégica vía.

"La temeridad del Ejército terrorista estadounidense y su injerencia en la designación de la ruta de tráfico no solo provocarán una respuesta aplastante por nuestra parte, sino que también afectará gravemente al proceso de apertura gradual y pondrá en grave peligro los intereses de los países que se benefician del estrecho de Ormuz", ha dicho en un comunicado.

Según los datos recogidos por "Bloomberg", el tráfico marítimo por este enclave ha quedado completamente paralizado ante la reanudación de los bombardeos. De los movimientos observados en las últimas horas, la mayoría se han producido a lo largo de una ruta aprobada por Irán, al norte del estrecho.