Piden a Irán y a EE.UU. que certifiquen su acercamiento con firma de acuerdo

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush navega por el océano Índico, en el marco del cierre perimetral norteamericano del estrecho de Ormuz. / Europa Press REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM EN X Fotografía remitida a medios de - Europa Press

Santiago 24 May. (ATON) -

La Unión Europea y el Reino Unido abogaron por el fin de las hostilidades iniciadas el pasado 28 de febrero.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitó a Irán y a Estados Unidos que firmen un esperado acuerdo de principios para sentar las bases de un alto el fuego indefinido del enfrentamiento entre ambos países,que empezó el 28 de febrero.

Ello se da en el marco de lo pronosticado en las últimas horas por el presidente norteamericano, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio.

"Quiero celebrar el progreso que estamos viendo hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán", dijo Von der Leyen en redes sociales.

Y añadió que aboga por una solución que "disminuya de verdad la gravedad del conflicto, reabra el estrecho de Ormuz y garantice la libertad de navegación en la zona", ahora bajo control iraní.

Von der Leyen reclamó garantías de que Irán no va a desarrollar un arma nuclear e instó a Teherán a que ponga fin a "sus actividades desestabilizadoras en la región, directamente o a traveés de terceros, y termine con los ataques contra sus vecinos".

A pesar del optimismo de Estados Unidos, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, señaló que existían todavía importantes diferencias.

La principal es la situación del programa nuclear de Irán, un proceso que ese país siempre ha defendido como un derecho legítimo con fines pacíficos.

Sobre los ataques regionales, Irán precisó que tenían como objetivo posiciones militares de Estados Unidos, aunque han causado decenas de víctimas civiles.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, también exigió la reapertura "sin condiciones ni restricciones" del estrecho de Ormuz.

Y garantizó que su nación trabajará con sus aliados para "aprovechar la inercia" de un posible acuerdo de principios para terminar de impulsar "una solución a largo plazo en la región".

EUROPA PRESS