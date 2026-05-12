Pizarro por Olivares: "Él andaba con la capa de un rey emulando"

Valparaiso, 11 de mayo 2026 La diputada Lorena Pizarro durante la Comision de Familia Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

La diputada Lorena Pizarro (PC) se refirió a la controversia con el diputado Javier Olivares, luego que ella lo increpara por usar una capa similar a la que tenía Augusto Pinochet.

La diputada Lorena Pizarro (PC) se refirió a la controversia con el diputado Javier Olivares, luego que ella lo increpara por usar una capa similar a la que tenía Augusto Pinochet.

En conversación con Radio Universo, Pizarro relató que se encontraban en el comedor junto con la exdiputada María Candelaria, cuando ven pasar al parlamentario, quien al pasar por el lado de ellas dijo "viva mi general Pinochet".

Posteriormente, la parlamentaria se acercó al ministro de Defensa, Fernando Barros, a quien le dijo que "entendía que él era un pinochetista, pero yo le pedía conversando que fuera responsable con el cargo que tenía y no permitiera algo así porque lo que él hacía era una provocación sobre todo en un espacio democrático".

En ese momento, según comentó Pizarro, Olivares le habría gritado "ordinaria, picante, poblacional". "Él me gritaba rota ordinaria y yo le dije que él era un fascista y que yo aceptaba y podía ser rota ordinaria, pero que el problema es que él andaba con la capa de un rey emulando y reivindicando a un dictador", señaló la legisladora.

Tras esta situación, Olivares publicó una imagen editada en redes sociales, donde se muestra a la diputada Pizarro con una viñeta diciendo "me compra parches curita" y a Olivares con otra viñeta respondiendo no gracias .

Al respecto, la diputada manifestó que "a mí no me da problema, o sea si a él le parece que es un insulto, y lo digo de verdad, compararme con una vendedora ambulante de parche curita, a mí no me ofende".

"Para él es una ofensa, pero cuando él tiene que ir a las poblaciones a pedir el voto, no los trata de rota ordinaria y picante, que eso es supuestamente lo que yo represento", recalcó.