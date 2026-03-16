Plan Escudo Fronterizo: Kast llama a dejar diferencias y trabajar unidos

Presidente Kast visita Arica - Patricio Banda/Aton Chile

Santiago 16 Mar. (ATON) -

Aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro. El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no reconoce fronteras , afirmó el jefe de Estado en la frontera norte del país.

El Presidente José Antonio Kast inició una gira por la Región de Arica y Parinacota para revisar el estado de la frontera y lanzar el Plan Escudo Fronterizo, que contempla muros y zanjas para frenar la migración irregular. La visita se extenderá también a Antofagasta.

Durante su intervención ante la prensa, el Mandatario describió la situación como crítica: En esta región se viven situaciones dramáticas. Se viven situaciones de inmigración ilegal hace muchos años, que nosotros advertimos y algunos en algún momento señalaban que eso no generaba dificultades para la vida de la ciudad ni de la nación .

Kast acusó abandono de las fronteras y aseguró que el fenómeno se expandió a nivel nacional: Frente a eso, hemos tomado decisiones claras y concretas de cerrar nuestra frontera a la inmigración ilegal, al narcotráfico, al crimen organizado ( ) y hoy día lo queremos concretar sin pausa alguna, porque los ciudadanos merecen una respuesta distinta .

El Presidente llamó a la oposición y al oficialismo a trabajar juntos: Queremos hacerle un llamado también a todos los sectores políticos de que en esto requerimos unidad. Aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro. El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no reconoce fronteras .

También destacó el rol del Ministerio Público en la persecución de delitos vinculados a menores: Han hecho ellos con sus recursos una avanzada también en el paso fronterizo ( ) interceptando organizaciones criminales que usaban a menores de edad como una especie de pasaporte para ingresar acá .

En paralelo, Kast encabezó un comité de seguridad en la zona norte, donde se informó la detención de 2.905 prófugos de la justicia en operativos de Carabineros y la PDI. No los hemos olvidado ( ) esas 2.095 personas que fueron detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades del Poder Judicial y de Gendarmería , señaló, subrayando que también se incautaron armas y drogas.

El mandatario agradeció el respaldo ciudadano: Durante estos días el apoyo a nuestros carabineros y a nuestra Policía de Investigaciones fue muy destacado y le agradezco a cada chileno de corazón .

Finalmente, Kast advirtió que el crimen organizado trasciende fronteras y que Chile actuará con firmeza: Nos han señalado que aplicando medidas aquí estrictas claramente los delincuentes buscan otras entradas a nuestro país y queremos advertir que Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza de la ley .