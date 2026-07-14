Plataformas de apuestas en línea aún no se inscriben en el SII para pago de IVA

Santiago, 12 de junio de 2026. Imagenes referenciales de casas de apuestas. Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

SII aplicará mecanismo de cambio de sujeto del IVA Digital, apoyado en la información que recibe de entidades bancarias, no bancarias y operadores de medios de pago. Bajo este esquema, será la operadora del medio de pago la responsable de retener el 19% de IVA en cada transacción.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) entregó precisiones sobre la forma en que se calculará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de apuestas, juegos de azar y casinos prestados de manera remota por plataformas digitales sin domicilio ni residencia en Chile.

Según el SII, "el crecimiento de este tipo de negocios es un hecho visible para la ciudadanía, reflejado en la publicidad que estas empresas despliegan en vías públicas, equipos deportivos y medios de comunicación".

El servicio recordó que, desde el 2 de junio de 2026, rige una resolución que obliga a estas plataformas a inscribirse ante el SII para declarar y pagar el IVA digital por las transacciones que realizan con personas domiciliadas en Chile. Sin embargo, hasta este lunes 13 de julio, ninguna plataforma de apuestas online se ha inscrito para dar cumplimiento a esta exigencia.

Frente a una consulta sobre la materia, el SII explicó que la base imponible del IVA se determinará según la contraprestación efectivamente realizada, es decir, considerando los montos apostados por personas domiciliadas en Chile.

En caso que la plataforma cuente con información que permita acreditar fehacientemente ante el SII los premios entregados, entonces la base imponible corresponderá al monto apostado menos el valor pagado por concepto de premios. A la base imponible determinada de acuerdo con dichos mecanismos se le aplicará la tasa del 19% que afecta a estas operaciones.

Para las plataformas que no se inscriban voluntariamente, el SII aplicará el mecanismo de cambio de sujeto del IVA Digital, apoyado en la información que recibe periódicamente de entidades bancarias, no bancarias y operadores de medios de pago. Bajo este esquema, será la operadora del medio de pago la responsable de retener el 19% de IVA en cada transacción y enterarlo mensualmente en arcas fiscales.

El servicio comenzará a aplicar esta medida a partir de mañana 15 de julio para lo cual publicará una resolución con la nómina de plataformas que serán sometidas a este cambio de sujeto. Este mecanismo de fiscalización se sustenta en la experiencia acumulada desde 2021, año en que comenzó a aplicarse el IVA a los servicios digitales prestados por plataformas extranjeras, lo que ha permitido al SII identificar, a través de la información de tarjetas de débito, crédito y prepago, entre otras, qué plataformas de apuestas operan en el país.

Según los antecedentes disponibles, entre las plataformas que operaron en Chile durante 2025 figuran las siguientes, que en su conjunto registraron más de 4 millones de transacciones: Jugabet, Epic Bet, Roja Bet, Betano, 1win.com, Coolbet, Bet365, Stars, Betsson, Ggpoker, TheLotter, Pokerstars, Novibet, Baytree ltda., Betcris, Roobet, TonyBet, Betway, Leovegas y Stake.