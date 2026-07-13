PNL valora que PPD adopte propuesta para rebajar impuesto a combustibles

Santiago 16 de abril 2026. Enap informa alza de los combustibles en linea con las expectativas del mercado y mucho mas baja que la del 26 de marzo pasado. La parafina se mantiene sin cambios por ley. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El Partido Nacional Libertario valoró que el PPD se sume a la propuesta de rebajar el impuesto específico a los combustibles. Se trata de un impuesto.

El Partido Nacional Libertario valoró que el PPD se sume a la propuesta de rebajar el impuesto específico a los combustibles. Se trata de un impuesto.

"Esperamos que este sea el primero de muchos acuerdos para devolverles a los chilenos una parte de lo que el Estado les quita cada vez que cargan combustible. El siguiente paso debe ser avanzar hacia la eliminación definitiva de este impuesto", destacaron desde el PNL.

El presidente del PNL, Johannes Kaiser, celebro "que el PPD haya decidido cruzar el puente. Ahora esperamos que no se devuelva a mitad de camino. Valoramos que hayan llegado a la misma conclusión que nosotros respecto de la necesidad de rebajar el impuesto específico a los combustibles", indicó.

"Esperamos la misma disposición cuando se discutan las contribuciones. Vemos con inquietud las presiones para eliminar la exención para los adultos mayores contemplada en la Megarreforma. Nuestro objetivo es poner fin a las contribuciones para todos los propietarios, pero mientras eso no ocurra, no vamos a aceptar que se desdibuje una de las pocas medidas que alivian la carga tributaria sobre las familias. Creemos, por el contrario, que ese beneficio debe ampliarse. Quien ya pagó impuestos para comprar su casa no puede seguir pagando por el simple hecho de ser su propietario", agregó Kaiser.

El diputado Pier Karlezi, miembro de la comisión de Hacienda, señaló que "el impuesto al combustible es el principal culpable de tener los precios donde los tenemos y los mecanismos de estabilización de precios lo único que hacen es esconder una realidad que después nos pega a todos en la cabeza. Así que estamos muy contentos de que otras fuerzas políticas se unan a nuestra campaña de no más impuestos a los combustibles .

Respecto de la posibilidad de excluir las contribuciones de la megarreforma, Karlezi recalcó que "no vamos a aceptar que este tema quede fuera del proyecto. Si las municipalidades quieren más recursos, primero tienen que ordenar la casa .

El Partido Nacional Libertario reiteró que apoyará toda iniciativa que permita aliviar el bolsillo de las familias chilenas y dijeron que esperan que "el Gobierno priorice acuerdos que beneficien directamente a la ciudadanía por sobre cálculos políticos o negociaciones circunstanciales".