Poduje admite problemas en fiscalización y promete mejorar supervisión de obras

Santiago, 5 de junio de 2026. El Ministro de Vivienda Ivan Poduje asiste a la Expo Vivienda 2026 en la Estacion Mapocho. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 7 Jun. (ATON) -

El secretario de Estado afirmó que existen deficiencias en los procesos de fiscalización y adelantó reformas para aumentar las garantías y mejorar el control sobre las constructoras.

Las deficiencias detectadas en proyectos habitacionales, la necesidad de fortalecer la fiscalización y los planes para ampliar el acceso a la vivienda fueron parte de los temas abordados por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, durante una entrevista a radio Bio Bio.

El secretario de Estado reconoció que una de las principales preocupaciones de su gestión está relacionada con los problemas constructivos registrados en distintos conjuntos habitacionales, especialmente en condominios sociales edificados durante la última década.

En conversación con Radio Bío Bío, Poduje explicó que "claramente hay fallas de fiscalización", al referirse a las deficiencias que han obligado al ministerio a destinar importantes recursos para reparaciones.

Según detalló, el diagnóstico realizado por la cartera muestra problemas recurrentes asociados a filtraciones, sistemas de agua y aislación térmica en edificios relativamente nuevos. Frente a este escenario, anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer los controles y la supervisión técnica.

Entre ellas, destacó el reforzamiento de las capacidades de fiscalización de la División Técnica del ministerio, la realización de inspecciones aleatorias y el envío de un proyecto de ley para ampliar las garantías de construcción. En ese contexto, explicó que los plazos de garantía para problemas de filtraciones podrían aumentar de cinco a diez años.

El ministro también aseguró que el Estado asumirá un rol más activo en el desarrollo de proyectos habitacionales y señaló que el actual modelo presenta debilidades importantes. "Tenemos Serviu más críticos donde se concentran los problemas y donde hay claramente fallas de fiscalización", afirmó.

Otro de los ejes abordados fue la política habitacional impulsada por el Gobierno. Al respecto, Poduje respaldó el objetivo de promover la vivienda propia y explicó que se están implementando medidas para ampliar la oferta de terrenos y fortalecer los subsidios destinados a sectores medios.

Asimismo, se refirió a los cambios normativos que busca impulsar el ministerio para favorecer la densificación en zonas con buena conectividad urbana. Sin embargo, descartó que estas modificaciones permitan repetir experiencias asociadas a los denominados "guetos verticales".

"Nosotros no vamos a implementar ningún cambio de la ordenanza que implique generar algo parecido a un gueto vertical, no vamos a liberalizar las alturas", sostuvo.

Finalmente, el ministro defendió una gestión orientada a acelerar procesos y responder con mayor rapidez a las demandas ciudadanas. En esa línea, afirmó que "la ciudadanía tiene una paciencia muy corta", enfatizando la necesidad de avanzar en soluciones concretas para enfrentar el déficit habitacional y mejorar la calidad de las viviendas.