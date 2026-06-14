Poduje destaca entrega de subsidios DS1 y anuncia nuevo beneficio

Santiago, 14 de junio de 2026. El ministro de Vivienda y Urbanismo, encabeza la entrega de subsidios a familias de la RM beneficiarias del segundo llamado del Programa para Sectores Medios (DS1) de 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 14 Jun. (ATON) -

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó 2.094 subsidios habitacionales en la Región Metropolitana y confirmó que durante el segundo semestre comenzará la implementación del nuevo DS 4.000.

Más de dos mil familias de la Región Metropolitana recibieron este domingo sus subsidios habitacionales del Programa para Sectores Medios DS1, en una ceremonia encabezada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que también sirvió para anunciar nuevas medidas destinadas a ampliar el acceso a la vivienda propia.

La actividad se realizó en el Centro de Entrenamiento de Deportes de Contacto del Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa, donde autoridades del Minvu entregaron un total de 2.094 certificados correspondientes al segundo llamado de 2025.

A nivel nacional, el proceso contempló la asignación de 7.799 subsidios, destinados a familias que buscan comprar una vivienda nueva o usada, o construir en sitio propio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Durante la jornada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, reafirmó el objetivo del Ejecutivo de facilitar el acceso a la casa propia y señaló que "queremos ser un país de propietarios, no de arrendatarios".

En paralelo, el Ministerio habilitó una Expo Inmobiliaria DS1 con información sobre proyectos disponibles para los beneficiarios, además de orientación respecto del uso del subsidio y las alternativas habitacionales existentes en distintas comunas de la Región Metropolitana.

El secretario de Estado también abordó la implementación del nuevo tramo DS 4.000, destinado a familias de clase media que buscan acceder a viviendas de mayor valor, asegurando que "esto no es una cosa que se está estudiando, no es una propuesta. Esto es una medida que parte a implementarse el segundo semestre y que va a tener su primer llamado a fines de este año".

Asimismo, explicó que el nuevo beneficio apunta a personas que actualmente destinan una parte importante de sus ingresos al arriendo y sostuvo que "son muchas de ellas que hoy día están pagando 600 mil y hasta 700 mil pesos de arriendo, que podrían hacer un dividendo para tener una casa propia".

El nuevo subsidio permitirá acceder a viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF, ampliando las alternativas para familias de sectores medios que buscan concretar el sueño de la vivienda propia mediante apoyo estatal y financiamiento hipotecario.