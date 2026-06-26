Poduje presentó plan Minvu 2030: Busca disminuir brechas centro-periferias

Valparaiso, 26 de junio 2026 El Ministro de Vivienda Ivan Poduje participa en la inauguracion del año academico de la Escuela de Ingenieria de Contruccion y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 27 Jun. (ATON) -

El ministro de Vivienda, Ivan Poduje, realizó una conferencia en la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

El ministro de Vivienda, Ivan Poduje, realizó una conferencia en la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

En la actividad, abordó la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en la región, el acceso equitativo a la vivienda, la planificación territorial y la necesidad de acercar a los futuros profesionales los desafíos reales que enfrenta el país

Además, el secretario de Estado expuso el Plan Minvu 2030, iniciativa que propone enfrentar problemáticas estructurales como el crecimiento urbano fuera de planificación, el déficit habitacional, el deterioro de barrios, la reconstrucción de zonas afectadas por desastres y la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo mediante una planificación territorial más integrada.

Asimismo, enfatizó la importancia de avanzar hacia ciudades donde las personas puedan acceder de manera oportuna a servicios, equipamiento, transporte e infraestructura, disminuyendo las brechas existentes entre los centros urbanos y sus áreas periféricas.

El ministro Poduje dijo sentirse "muy orgulloso de estar en mi alma mater, siempre volver es bueno, inaugurar el año académico también. Además, me gustó la actitud de los estudiantes escuchando y el mensaje, que fue entréguenos soluciones técnicas para poder resolver el déficit de vivienda que tenemos".

Entre las propuestas presentadas destacó la reforma al suelo urbano, la reducción de la burocracia que retrasa proyectos habitacionales, la recuperación de barrios, la aceleración de los procesos de reconstrucción y una mayor preparación frente a desastres naturales, poniendo siempre en el centro el bienestar de las personas y la urgencia de entregar soluciones oportunas.