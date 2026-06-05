Poduje se refiere a querella en su contra por demolición de casas en El Olivar

Santiago, 5 de junio de 2026. El Ministro de Vivienda Ivan Poduje asiste a la Expo Vivienda 2026 en la Estacion Mapocho. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

Tienen la libertad de presentar las querellas que quieran , aseguró el ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje, quien, además, advirtió que el Gobierno también presentó un escrito en Tribunales contra la misma empresa que lo está denunciando.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a la querella presentada en su contra por la demolición de casas en El Olivar, reconstruidas tras el megaincendio en Valparaíso de 2024, y advirtió que el Gobierno también está en Tribunales y llegará hasta la última consecuencia.

Estas querellas están presentadas por una empresa, San Sebastián, que nos construyó 150 viviendas sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando la norma de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados , explicó el ministro luego de participar este viernes -junto al Presidente del BancoEstado, Mario Farren- una nueva versión de la feria inmobiliaria Expo Vivienda 2026.

Y agregó el ministro que de hecho, nosotros llegamos a esta empresa San Sebastián por la denuncia de un proveedor de materiales. Presentamos cuatro querellas contra esta empresa por fraude al fisco, estafa, negociación incompatible, dados sus vínculos con funcionarios y el exdirector del Serviu .

Y sobre las amenazas denunciadas inspectores señaló que tenemos sumariados a inspectores fiscales que no fiscalizaron y, probablemente, a eso se refiere con las presiones .

Esta empresa pretende que nosotros, las casas falladas que nos entregaron las arreglemos, las reforcemos, cambiemos los materiales para que sean resistentes al fuego. Nosotros no vamos a entregar casas falladas, parchadas o reforzadas , aseguró.

Y finalizó asegurando que ellos tienen toda la libertad de presentar las querellas que quieran, nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos nuestras propias querellas, ya hemos demolido gran parte de las viviendas .