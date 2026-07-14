Poduje por sistema frontal: Nunca uno puede estar completamente preparado

Santiago, 10 de julio de 2026. Precipitaciones en Santiago sector Palacio de La Moneda Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, comentó sobre el sistema frontal de alta intensidad que fue pronosticado para diez regiones del país.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, comentó sobre el sistema frontal de alta intensidad que fue pronosticado para diez regiones del país.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Poduje señalo que "el Senapred y el Ministerio del Interior han coordinado esto de forma anticipada".

"Senapred tiene aproximadamente 1.800 puntos críticos detectados, 800 de ellos están en el frente de mal tiempo que se podría dar. Esos puntos están identificados en cuanto a rango", añadió y afirmó que "tenemos bastante tecnologia para poder detectar, pero nunca sabemos la magnitud de un evento".

Asimismo, mencionó que tenemos identificados los puntos críticos donde tenemos asentamientos precarios, en zonas de riesgo, por ejemplo, en la reconstrucción tenemos 120 casas en una zona donde dependiendo de la lluvia tenemos que sacar a las personas, siempre es muy difícil hacerlo, las personas no se quieren ir de su casa, se hace todo lo posible porque no se puede sacar por la fuerza, pero sí tenemos identificados los sectores .

El titular de Vivienda sostuvo que "nunca uno puede estar completamente preparado, porque siempre hay eventualidades" y precisó que "si llueve mucho en un sector y se produce un barranco, o un desplazamiento de tierra, y puede afectar viviendas, eso es una cuestión muy difícil de prever .

Por otro lado, el ministro abordó la discusión por la megarreforma y aseveró que "a nosotros lo único que nos importa que se apruebe la ley. Por un voto, dos votos, tres votos, me da lo mismo, yo necesito la plata".

Y destacó que este es un proyecto histórico y que tiene una serie de medidas que nos van a permitir recuperar el crecimiento. Por lo tanto, es fundamental para nosotros que se apruebe, no solo por la reconstrucción .