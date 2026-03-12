Poduje solicita la primera renuncia a una autoridad del gobierno de Boric

Vina del Mar, 6 de marzo 2026 Punto de prensa del futuro ministro de vivienda Ivan Poduje Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 12 Mar. (ATON) -

La ahora exautoridad del Serviu Biobío fue notificada esta mañana y durante la tarde se despidió de los funcionarios de la repartición.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, pidió la renuncia no voluntaria de María Luz Gajardo, directora del Serviu Biobío desde octubre de 2023. La solicitud quedó registrada en una carta oficial firmada por el secretario de Estado, donde se establece un plazo de 48 horas para que Gajardo presente su salida: En caso contrario, su cargo será declarado vacante , finaliza el texto.

Según Radio Biobío, la información conocida en su momento daba cuenta de que la abogada María Luz Gajardo Salazar fue nombrada por el expresidente de la República, Gabriel Boric, como la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región del Biobío, tras participar en el respectivo concurso de Alta Dirección Pública.

La profesional es abogada de la Universidad de Concepción y magíster en Política y Gobierno de la misma casa de estudios. Cuenta con un Postítulo en Habilidades Directivas de la Universidad de Chile y un Diplomado en Desarrollo Local y Gestión Integral del Riesgo, también de la Universidad de Concepción , exponían desde el ministerio cuando detallaron su nombramiento.

Hasta el momento se desconocen las causas detrás del despido. De hecho, recientemente Gajardo dijo que espera terminar su periodo a cargo de la repartición en octubre de este año, que es cuando termina su periodo obtenido mediante Alta Dirección Pública, esto al margen del cambio de Gobierno.

Sin embargo, es importante destacar que hace unos días se reveló que el jefe de comunicaciones de la repartición, Gonzalo Cofré, utilizaba una cuenta troll para insultar a damnificados por el incendio y a autoridades, incluyendo a la propia Gajardo.

Fuentes del citado medio dan cuenta de que la solicitud fue efectuada la mañana de hoy. Por lo mismo, durante la tarde de esta jornada, la -ahora- exdirectora se despidió de los funcionarios presentes en la repartición, ubicada a un costado de la Gobernación Regional.