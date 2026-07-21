Polémica por BTS llegó al Congreso: Líder ARMY pidió que se respete el Nacional

Concepcion, 5 de julio 2026. Army BTS Chile realiza una manifestacion en Concepcion por posible suspension del recital en el Estadio Nacional. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

En la Comisión de Cultura de la Cámara, la líder de la comunidad de fans Constanza Salas pidió que se respete el evento tal como lo adquirieron los fanáticos, es decir, en el recinto originalmente anunciado, ya que un cambio de sede no ofrece las mismas condiciones ni la misma capacidad.

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados analizó la incertidumbre en torno a la realización del concierto del grupo K-Pop BTS en el Estadio Nacional. En la sesión hubo consenso en la necesidad de establecer protocolos claros que entreguen mayor certeza para la organización de eventos masivos.

El subsecretario del Deporte, Andrés Otero, informó que la decisión sobre la realización del concierto se conocerá en los próximos días. Agregó que, hasta ahora, no existe un oficio de reserva ni un contrato de arriendo del recinto que asegure la realización del evento.

Explicó que el desafío es compatibilizar el uso del recinto para actividades deportivas y culturales. En este sentido, advirtió que el calendario de eventos deportivos se podría afectar si no se cumplen los planes de mitigación exigidos para proteger la cancha. También indicó que se trabaja en un protocolo que permita anticiparse a este tipo de situaciones, con un enfoque preventivo.

El presidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), Jorge Ramírez, afirmó que es necesario mejorar el procedimiento para autorizar el uso de estadios, ya que muchos espectáculos obtienen los permisos cuando su organización ya está avanzada.

Estimó necesario elaborar un protocolo que entregue certezas. Además, recordó que esta problemática ya sucedió en ocasiones anteriores. Al respecto, llamó a aprovechar esta experiencia y establecer un manual que regule el acceso a los recintos deportivos.

LAS ARMY

En representación de la comunidad de fans ARMY, Constanza Salas, destacó el impacto económico que genera el concierto para el país y los importantes gastos que asumieron los asistentes.

La líder de ARMY pidió que se respete el evento tal como lo adquirieron los fanáticos, es decir, en el recinto originalmente anunciado, ya que un cambio de sede no ofrece las mismas condiciones ni la misma capacidad.

También lamentó el silencio de la productora y la falta de respuestas frente a la incertidumbre de los consumidores. A su juicio, la escasa claridad sobre el evento ha provocado un importante daño emocional a miles de seguidores.

En tanto, el diputado Alejandro Bernales sostuvo que el caso de BTS demuestra la necesidad de establecer reglas más claras para la organización de eventos masivos en Chile. Señaló que persisten problemas relacionados con la venta de entradas, las ubicaciones, los cambios en los espectáculos y, en esta oportunidad, con el uso del Estadio Nacional.

Asimismo, afirmó que el Ministerio del Deporte debe facilitar la realización de este tipo de eventos y entregar mayor certeza a los asistentes, considerando que la venta de entradas genera la percepción de que el recinto ya está confirmado. En este marco, informó que la Comisión de Cultura acordó oficiar a la cartera para solicitar que el concierto se realice en el Estadio Nacional, siempre que cumpla con la normativa vigente.

Por su parte, el diputado Ricardo Neumann aclaró que la Comisión de Cultura no tiene atribuciones para autorizar el uso del Estadio Nacional, sino que, únicamente, puede solicitar antecedentes a las autoridades competentes. En su opinión, este caso evidencia falencias en los protocolos para la realización de espectáculos masivos.

Por ello, explicó que la comisión acordó enviar oficios al Ministerio del Deporte y a otros organismos para esclarecer lo ocurrido y evaluar eventuales cambios legislativos que permitan evitar situaciones similares en el futuro, resguardando tanto a los consumidores como a la industria del entretenimiento.