Polémico proyecto plantea que mujeres escuchen latidos del feto antes de abortar

Valparaiso, 28 de septiembre de 2022. Diputadas de apruebo dignidadrealiazn intervencion por el Dia de Accion Global por un aborto legal y seguro. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

La diputada Zandra Parisi (PDG) llamó a abordar con responsabilidad y empatía el debate en torno a este proyecto dirigido a mujeres que optan por la interrupción del embarazo en tres causales.

La diputada Zandra Parisi (PDG), integrante de la Comisión de Salud, llamó a abordar con responsabilidad y empatía el debate abierto por el proyecto para que las mujeres que soliciten una interrupción del embarazo escuchen los latidos del feto antes del procedimiento.

La parlamentaria sostuvo que se trata de una discusión especialmente sensible, por lo que advirtió que cualquier análisis legislativo debe considerar la legislación vigente, el contexto médico de cada caso y la situación emocional que enfrentan las mujeres y sus familias.

Como integrante de la Comisión de Salud, creo que este debate debe darse sobre todo con muchísima responsabilidad y empatía , afirmó la diputada Parisi.

En esa línea, recordó que en Chile la interrupción del embarazo solo está permitida en tres causales: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación. Y que entre ellas, una parte importante de los casos corresponde a embarazos con inviabilidad fetal de carácter letal .

La legisladora del Partido de la Gente enfatizó que, en estos casos, muchas familias ya están enfrentando un diagnóstico profundamente doloroso , por lo que el foco del Estado debe estar puesto en entregar información, contención y acompañamiento integral.

Por lo mismo, Parisi planteó que el debate no debe centrarse en imponer nuevas exigencias, sino en asegurar que las mujeres reciban una atención adecuada, con información completa y apoyo profesional durante todo el proceso.

Más que imponer nuevas exigencias, debemos garantizar que las mujeres y sus familias reciban información completa, un acompañamiento médico, psicológico y social de calidad, respetando la legislación vigente y la realidad de cada caso , sostuvo.

Finalmente, la diputada llamó a que la discusión parlamentaria se desarrolle con altura de miras, remarcando que en temas tan sensibles, la humanidad y el respeto debe estar siempre por sobre las diferencias políticas .