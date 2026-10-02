Chile.-La Policía de Chile hace uso de cañones de agua y gases lacrimógenos para sofocar una protesta contra el Gobierno

Archivo - Agente de Carabineros. - LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO / LEONARDO RUBILAR

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad chilenas han hecho uso de cañones de agua y gases lacrimógenos para sofocar una protesta registrada en Santiago de Chile, la capital del país, contra los posibles recortes del Gobierno del presidente, José Antonio Kast, a nivel educativo de cara a 2027.

La marcha, convocada por la mañana en la plaza Baquedano, ha registrado enfrentamientos entre agentes de Policía y manfestantes, que han lanzado piedras, botellas y palos contra los agentes. Casi una veintena de personas han sido detenidas, según datos del Ministerio del Interior.

Las autoridades estiman que unas 6.000 personas han acudido a la convocatoria, una cifra que la organización sitúa en más de 20.000. Las protestas, bajo el lema 'ni un peso menos para la educación', buscan frenar la ola de recortes que prevé el Gobierno, aunque no hay detalles sobre el presupuesto planteado por Kast, que llegó al cargo el pasado mes de marzo.

La marcha, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), a la que se sumaron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores, ha provocado diversas reacciones entre diputados de distintos sectores después de los incidentes, según informaciones del portal de noticias Emol.

Desde la oposición, han acusado a las fuerzas de seguridad de "represión" y han condenado las "agresiones" contra los estudiantes y han cuestionado el despliegue policial. La propia Confech ha arremetido contra los agentes y ha asegurado que la movilización contaba con los permisos correspondientes.