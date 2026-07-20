Postergan pago de impuestos para las comunas más afectadas por sistema frontal

Penco, 16 de julio de 2026 Pescadores del sector Cerro Verde Bajo, intentan rescatar sus botes que son arrastrados por la la marea que ingreso hasta la calle. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

Los contribuyentes de 29 comunas, entre las regiones de Atacama y Los Ríos, tendrán plazo hasta el próximo 30 de octubre para pagar, sin multas ni intereses, los impuestos que vencen este lunes 20 de julio.

El Gobierno anunció que los contribuyentes de las comunas más afectadas por el sistema frontal tendrán plazo hasta el próximo 30 de octubre para pagar, sin multas ni intereses, los impuestos que vencen este lunes 20 de julio.

En total son 29 las comunas beneficiadas entre las regiones de Atacama y Los Ríos. La medida fue anunciada anoche en Senapred por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, y luego explicada por el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República en sus respectivas páginas web.

"Con el propósito de apoyar a emprendedores, personas y pequeñas empresas que desarrollan su actividad económica en las comunas más afectadas por este frente de mal tiempo, el SII, en conjunto con la TGR, han tomado la decisión de que la declaración y pago de impuestos mensuales que vencen el día de mañana puedan ser enterados hasta el 30 de octubre próximo sin multas y sin intereses", indicó Alvarado.

"Entendemos perfectamente el efecto que esta condición de clima genera en la actividad económica de las zonas afectadas y por esta razón se ha decidido establecer esta medida de prórroga de pago de impuestos", añadió.

A su vez, el SII declaró que "con el objetivo de apoyar a las personas y empresas afectadas por la emergencia provocada por el sistema frontal que ha afectado a varias regiones del país, se condonarán los intereses y multas a los contribuyentes que no puedan pagar sus obligaciones tributarias en el plazo legal, debido a la grave situación que enfrentan".

Luego, anunció que las comunas beneficiadas, en base a reportes informados desde Senapred, son:

- Región de Atacama: Alto del Carmen, Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina y Huasco

- Región de Coquimbo: Vicuña, Ovalle, Combarbalá, Illapel, Salamanca, Andacollo.

- Región de Valparaíso: Limache, Quintero, Concón y Quillota.

- Región Metropolitana: María Pinto.

- Región de O'Higgins: Rengo y Pichilemu.

- Región de Maule: Cauquenes y Parral.

- Región de Biobío: Penco, Arauco, Curanilahue, Tomé y Lota.

- Región de La Araucanía: Pucón, Cunco y Curacautín.

- Región de Los Ríos: Corral.

La medida -coordinada en conjunto por el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República- beneficiará a contribuyentes de dichas comunas, quienes podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales (Formularios 29 y 50), y se otorgará en línea, al momento del envío de la declaración respectiva, dentro de un plazo que no podrá exceder el viernes 30 de octubre de 2026.

"Cualquier otra situación específica por causa no imputable al contribuyente podrá ser revisada caso a caso con los antecedentes que fundamenten la afectación, para aplicar la condonación por parte de SII o TGR", agregó el servicio.

"Considerando que el plazo de vencimiento de IVA es este lunes 20 de julio, el SII y TGR continuarán evaluando las situaciones en diferentes comunas para agregar a quienes puedan tener afectación en las próximas horas", cerró.