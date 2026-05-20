PPD por aprobación de megarreforma: "Acaban de generarle un forado al fisco"

Valparaiso, 16 de diciembre 2025 Punto de prensa del diputado Raul Soto Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

Los parlamentarios del PPD, junto a otros independientes, aseguraron que esperan que una vez que la iniciativa llegue al Senado se le ponga "freno de mano", y se llame a un "Pacto Nacional".

El futuro presidente del PPD, Raúl Soto, junto a las bancadas de diputados y senadores del mismo partido e Independientes, lamentaron la aprobación del Proyecto de Reconstrucción del Gobierno, y alertaron sobre las consecuencias nefastas que puede generar a la economía del país.

Los parlamentarios aseguraron que esperan que una vez que la iniciativa llegue al Senado se le ponga "freno de mano", y se llame a un "Pacto Nacional".

"Este proyecto que se acaba de aprobar en su idea de legislar compromete el futuro del país, compromete las arcas fiscales por muchos años, y lo que hace es transformar la estrechez fiscal que hoy vive Chile en una crisis fiscal muy profunda , afirmó el Jefe de Bancada, Raúl Soto.

Y agregó que acaban de generarle un forado al fisco, y eso, el día de mañana, va a servir para justificar lo que, por el otro lado, están haciendo: recortar programas sociales en salud, en educación, en vivienda, en los temas más fundamentales para la clase media y para los sectores vulnerables".

El parlamentario agregó que "la responsabilidad de lo que acaba de ocurrir es del ministro Quiroz, un ministro que ha sido inflexible, dogmático e ideológico, y que llegó a un acuerdo a puertas cerradas con Franco Parisi .

Estamos en presencia de una verdadera colusión para rebajarle los impuestos a la gran empresa sin compensaciones para el fisco y con migajas, con tres chauchas para la clase media y los sectores vulnerables. Hoy día no se ha votado ni la devolución del IVA en los pañales ni en los medicamentos. Eso viene aparte, y es absolutamente insuficiente", agregó Soto.

El parlamentario PPD dijo que queremos pedirle al gobierno que, una vez que este proyecto pase al Senado, ponga el freno de mano, le ponga una pausa a la discusión y se siente a conversar, pero en serio, y que llame a un pacto nacional, a un pacto económico y social, con todas las fuerzas políticas, con todos los actores sociales y económicos, abriéndose a cambiarlo estructuralmente en el corazón, en los aspectos tributarios. Así se construye futuro con estabilidad, así se logra crecimiento y empleo de verdad".

El senador PPD, Ricardo Celis, en tanto, manifestó que "vamos a continuar coordinándonos con la oposición para que cuando el proyecto llegue al Senado, mantengamos esta misma posición, de rechazar una reforma tributaria que le hace mal a Chile".

Finalmente, el diputado independiente-PPD, Cristián Tapia, indicó que "queremos empleo, queremos crecimiento, queremos proyección del país, pero de esta forma es imposible lograrlo. Esperamos que el gobierno se abra al diálogo .

No solamente que se discuta entre cuatro paredes en dos o tres semanas, sino que necesitamos un acuerdo nacional porque este país no le pertenece a un gobierno, este país le pertenece al Estado y a todos los chilenos", concluyó el diputado.