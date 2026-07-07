PPD presenta reforma para asegurar tres derechos sociales por 10 años

Valparaiso, 7 de julio 2026 Punto de prensa del diputado Raul Soto Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

La bancada de diputados PPD-Independientes presentó una reforma que establece una "invariabilidad normativa" por 10 años para evitar que se modifique la Pensión Garantizada Universal (PGU), la indemnización por años de servicio y la Ley de 40 Horas.

La bancada de diputados PPD-Independientes presentó una reforma que establece una "invariabilidad normativa" por 10 años para evitar que se modifique la Pensión Garantizada Universal (PGU), la indemnización por años de servicio y la Ley de 40 Horas.

Según consignó La Tercera, el diputado Carlos Bianchi señaló que mientras en el Congreso se debate lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, esta Bancada le está diciendo al gobierno que se hace urgente y necesario proteger los temas previsionales, laborales y temas sociales de las familias chilenas .

El jefe de bancada y presidente del PPD, Raúl Soto, explicó que presentaron un proyecto de invariabilidad de derechos sociales, esto con el fin de "garantizar que no existan retrocesos en materias que son importantísimas para las condiciones de vida mínimas de dignidad que tienen las grandes mayorías de nuestro país, la clase media y los sectores más vulnerables".

Asimismo, llamó a que la iniciativa sea respaldada transversamente y emplazó directamente a Chile Vamos a que "defiendan la PGU, que es un legado del expresidente Sebastián Piñera, que se ha ido construyendo gobierno tras gobierno, de izquierda a derecha"-

"Si el problema es el financiamiento de los derechos sociales, veamos cómo tenemos un acuerdo para que Chile recaude más recursos para financiar esos derechos sociales, y no estemos viendo cómo disminuirlos para afectar a la gente", subrayó Soto.

El diputado independiente-PPD, Cristián Tapia, recalcó que "vamos a reclamar, a demandar los derechos de nuestras personas, pero también vamos a proponer. Y ésta es una propuesta bien aterrizada, que se ajusta a la realidad de la que vivimos como país".

En tanto, el subjefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, dijo que ven con "mucha preocupación principalmente cómo avanza una andanada de proyectos en materia de limitación en derechos laborales, como, por ejemplo, la relativización de la ley de 40 horas, el contrato por hora, y el proyecto de indemnización a todo evento, precarizando nuevamente el mercado laboral".

Y sostuvo que "si el gobierno está tan empeñado en darle certeza y seguridad a los grupos más ricos de este país, nosotros, en cambio, tenemos como misión y como objetivo darle certeza al 98% de la población".