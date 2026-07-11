PPD respalda a sus senadores tras abandonar negociación por la megarreforma

Valparaiso, 6 de julio 2026 Parlamentarios PPD y DC llaman al orden al PS por TC y Megarreforma Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 11 Jul. (ATON) -

A través de una declaración pública, el presidente del PPD, Raúl Soto, cuestionó el actuar del Ejecutivo durante la tramitación del proyecto y reafirmó el rechazo del partido a la iniciativa.

El Partido Por la Democracia (PPD) endureció su postura frente a la megarreforma impulsada por el Gobierno, respaldando la decisión de los senadores de su bancada de abandonar el acuerdo alcanzado durante la discusión sobre la invariabilidad tributaria y anunciando que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa.

La posición del partido fue dada a conocer mediante una declaración pública firmada por su presidente nacional, Raúl Soto, quien reafirmó el rechazo institucional de la colectividad al proyecto que actualmente se tramita en el Congreso. "Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el Gobierno por la invariabilidad tributaria", expresó el dirigente.

Soto sostuvo que la postura del partido no ha cambiado y reiteró que la propuesta del Ejecutivo no cuenta con el respaldo de la colectividad. "Reiteramos nuestra posición institucional como Partido Por la Democracia, que es contraria a la megarreforma del Gobierno", afirmó.

En esa línea, confirmó que el PPD impulsará acciones legales para intentar frenar el avance del proyecto, en coordinación con las demás fuerzas de oposición. "Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para impugnarla en conjunto con el resto de la oposición", señaló.

El presidente del partido también defendió el trabajo realizado por los senadores del PPD durante las conversaciones con el Ejecutivo, asegurando que participaron de un proceso legítimo de diálogo en busca de acuerdos. "Los senadores llevaron adelante un legítimo ejercicio de diálogo. El Gobierno traicionó la confianza y su propio compromiso, y ha demostrado una vez más que no es confiable a la hora de buscar acuerdos", acusó.

Finalmente, Raúl Soto manifestó que la colectividad lamenta el quiebre de las negociaciones y emplazó al Ejecutivo a explicar las decisiones adoptadas durante la tramitación de la iniciativa.

"Lo lamentamos y lo llamamos a dar explicaciones por lo que acá ha ocurrido", concluyó.