Presentan proyecto para castigar a quienes ayuden a prófugos de la justicia

Santiago, 15 de diciembre de 2017 Se realiza audiencia de control de detencion de 27 personas detenidas tras operativo antidroga conjunto, entre la Fiscalía Centro Norte y la Policia de Investigaciones, quienes lograron desbaratar a los denominados - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

La senadora María José Gatica anunció la presentación de un proyecto que busca convertir el encubrimiento en un delito autónomo y endurecer las sanciones contra quienes, de manera consciente, oculten, trasladen, financien o entreguen medios para ayudar a prófugos.

La senadora María José Gatica anunció la presentación de un proyecto de ley que busca convertir el encubrimiento en un delito autónomo y endurecer las sanciones contra quienes, de manera consciente, oculten, trasladen, financien o entreguen medios para ayudar a prófugos a eludir la acción de la justicia.

La iniciativa surge tras el asesinato del suboficial mayor de Carabineros Marcos Cosme, quien falleció tras ser gravemente herido durante el operativo destinado a capturar a un prófugo vinculado al homicidio del cabo Eugenio Naín.

La propuesta de la senadora establece penas de presidio menor en su grado máximo y multas de 20 a 50 UTM cuando se encubra al responsable de un crimen. Además, contempla aumentar la pena en un grado y elevar las multas cuando existan circunstancias agravantes, entre ellas que la persona ayudada se encuentre eludiendo una orden judicial vigente o que el delito encubierto corresponda a crímenes graves contemplados en la Ley Naín-Retamal.

El proyecto también busca sancionar expresamente conductas como albergar, ocultar o trasladar a un responsable, facilitar su fuga o proporcionarle refugio, vehículos, comunicaciones, información u otros recursos para evitar su captura.

La legisladora RN afirmó que el asesinato del suboficial mayor Marcos Cosme dejó en evidencia el grave peligro que significa que un terrorista permanezca prófugo durante años y pueda seguir enfrentándose violentamente con nuestra policía".

"Quien ayuda conscientemente a mantener prófugo a un criminal, ocultándolo, trasladándolo, financiándolo o entregándole medios para eludir a la justicia, también debe responder. Por eso presentamos este proyecto para convertir el encubrimiento en un delito autónomo y establecer penas más duras, especialmente cuando se trate de graves delitos contra carabineros, detectives o funcionarios de Gendarmería", recalcó.