Presidenta de Banco Central explicó que la megarreforma no está incluida en IPoM

Valparaiso, 17 de junio 2026 La presidenta del Banco Central de Chile Rosanna Costa, en la sesion de la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 17 Jun. (ATON) -

Rossana Costa, aclaró ante la comisión de Hacienda que el plan de reconstrucción nacional no está incorporado en el informe, pues el organismo no contempla proyectos mientras estén en trámite.

El Banco Central (BC) entregó su Informe de Política Monetaria (IPoM) ante la Comisión de Hacienda del Senado y, ante la inquietud de los parlamentarios , la presidenta del organismo, Rossana Costa, aclaró que la megarreforma no está incorporada, pues el organismo no incorpora proyectos mientras estén en trámite.

Otro de los aspectos destacados por la presidenta del BC fue el valor del cobre, sobre el que comentó que el escenario central eleva la proyección para el precio en el período 2026-2028. Esto se condice con los mayores precios efectivos y una sólida demanda global, apuntalada por el aumento del gasto en defensa, la transición energética y la inversión en nuevas tecnologías", explicó.

Por el lado del gasto, no se observaron diferencias en el agregado, aunque si hubo cambios en su composición. El consumo privado mantuvo su dinamismo, mientras que el consumo de gobierno tuvo un fuerte repunte y la formación bruta de capital se debilitó.

En el mercado laboral, en tanto, se observa un aumento de la tasa de desempleo, en un contexto de débil creación de empleo. Hacia adelante, se proyecta un mayor empuje del gasto público y un menor impulso del consumo de los hogares, cuyos fundamentos se han debilitado, explicó la timonel del organismo.

La inversión también se revisa a la baja para este año, aunque sus proyecciones de mediano plazo aumentan.

Sobre el consumo de hogares -explicó la presidenta- que los fundamentos del consumo dicen que va a haber una trayectoria menor y que en el caso del mercado laboral este menor crecimiento afecta la masa salarial.

Las principales inquietudes de las y los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda apuntan a los efectos que pueden tener los factores exógenos en el crecimiento; a la débil creación del empleo y la incidencia de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral; y al detrimento en el consumo de los hogares, entre otras materias.

Al respecto Costa explicó que en los resultados del primer trimestre se observa una caída del producto comparado con el año anterior y que los principales elementos se asocian a los productos naturales (pesca, cobre, guindas, etc). Agregó que, si el fenómeno de El Niño es más significativo de los esperado, es necesario analizar sus efectos.

Sobre el mercado laboral, señaló que hay un crecimiento débil del empleo y que el empleo informal está creciendo. Indicó que hay una serie de factores que están detrás del desempeño más pobre del empleo formal y señaló que hay que profundizar en los impactos de la tecnología y la IA para ver si hay complementariedad o sustitución.