Presidenta del CFA: "Advertimos sobre las tendencias de la deuda desde 2022"

Valparaiso, 9 de junio 2026. La presidenta del Consejo Fiscal Autonomo, Paula Benavides, en la sesion de la comision de Hacienda en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

Paula Benavides manifestó su inquietud por el impacto del deterioro económico en la recaudación e ingresos efectivos del gobierno central e insistió en que la megarreforma trae consigo déficits fiscales.

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, mostró su preocupación por el mal desempeño de la actividad económica reflejada en el último Imacec e insistió en que la megarreforma trae consigo déficits fiscales.

Las cifras que hemos visto de Imacec, de crecimiento, del empleo, son o constituyen un escenario que es relevante desde el punto de vista fiscal. Con un menor crecimiento económico, esto repercute o impacta en los ingresos efectivos del gobierno central , aseguró la titular del CFA en entrevista con Tele 13 Radio.

Y recordó que el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de este año está elaborado con un supuesto de 2,1% de crecimiento. Para este año hemos tenido revisiones tanto del Banco Central, en su rango de estimación, como de organismos internacionales, y por lo tanto, este es un riesgo que nosotros advertimos en nuestro último informe y que puede impactar en la recaudación y los ingresos efectivos del gobierno central .

A la presidenta del CFA se le preguntó si se han sentido en medio de un tironeo político , a lo que respondió que nosotros entendemos que nuestras opiniones como consejo pueden generar debate, que son utilizadas dentro del debate público, pero nuestro único propósito es contribuir con la mirada técnica e independiente, que está en nuestro mandato que es contribuir al manejo responsable de la política fiscal .

Elaboramos nuestros informes en ese marco, y esperamos de esa forma hacer una contribución a las decisiones del Poder Ejecutivo y Legislativo, entendiendo las dinámicas propias que tienen cada uno de ellos. Pero desde nuestro rol contribuir a un debate fiscal que esté basado en evidencia, nos parece que eso es lo clave para poder resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas , agregó Benavides.

Paula Benavides, en todo caso, cree que la utilización política es algo bastante natural, porque uno mira la experiencia comparada de otras instituciones fiscales independientes, y por lo tanto, creemos que lo esencial es preservar los atributos que tiene el consejo y mantener nuestro rol y el mandato que tenemos que cumplir .

En el último informe que acabamos de publicar, planteamos que tanto las proyecciones de la Dipres (Dirección de Presupuestos) como las nuestras muestran que la deuda bruta superaría el nivel prudente en el horizonte de la programación financiera. Esto es entre el 2027 y el 2030, sin medidas adicionales para que se pueda materializar una senda de convergencia , agregó volviendo a lo técnico.

Y advirtió que si no se adoptan medidas adicionales. En el caso de la Dipres, está proyectando una deuda que sobrepasaría el nivel prudente en el 2028. Las proyecciones propias del consejo van en una dirección similar, con un escenario base creciente, con la deuda bruta llegando a 48% del PIB en el 2033, y una probabilidad, cuando miramos el modelo estocástico, de superar el nivel prudente en 2028 cercana al 50% .

Ese es el escenario que nosotros estamos viendo con las cifras actualizadas del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre. ¿Qué alarmas previas o qué habíamos generado como consejo? Primero, desde larga data, 2022 en adelante hemos venido advirtiendo sobre esta tendencia creciente de la deuda y el acercamiento al nivel prudente, y también sobre esta necesidad de tener más información sobre las proyecciones , agregó.

MEGARREFORMAEn la entrevista se le consultó a la presidenta del CFA por el proyecto de reconstrucción nacional: Nosotros hemos valorado que es una iniciativa que tenga un foco puesto en impulsar el crecimiento. Esto está en línea con nuestras recomendaciones también de las distintas dimensiones que hay que abordar para tener una senda de convergencia fiscal a mediano plazo. Pero también hemos señalado que presenta déficits fiscales, al menos hasta el 2031 , aseguró.

Y en nuestras presentaciones identificamos diferentes riesgos para que podrían aumentar esos déficits. Por eso, nuestro planteamiento también fue, desde una perspectiva de prudencia fiscal, alertar sobre la incertidumbre que presenta el proyecto, señalando que es una incertidumbre asimétrica, con costos que son más ciertos, predecibles y, por el lado de los beneficios, más inciertos, graduales y condicionales , agregó.

Benavides agregó que nuestra principal recomendación ha sido que el proyecto, en sí mismo, pueda avanzar hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo. O sea, que haya un calce en magnitud, en temporalidad, entre los efectos fiscales y medidas compensatorias .

Creemos que a partir de estas recomendaciones se han agregado elementos de análisis que están contribuyendo a la deliberación sobre el impacto fiscal del proyecto, sobre los riesgos. Algunos ajustes acotados se han incorporado cuando el proyecto ingresó al Senado (...) pero también vemos que los principales riesgos que identificamos siguen vigentes. Por lo tanto, nuestro mensaje es el mismo que hemos planteado previamente, que el proyecto avance a esta neutralidad fiscal , finalizó