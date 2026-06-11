Presidenta del FA califica de inmorales e ilegales embargos a deudores del CAE

Santiago, 28 de julio 2025. Reunion de presidentes de partidos oficialistas, en sede del Partido Socialista en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Constanza Martínez aseguró que hubo "indolencia" del Gobierno al "meterse a las cuentas de la gente que gana poca plata y sacárselas completa, es una cuestión que hoy en Chile es ilegal .

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, calificó los embargos a los deudores del Crédito con Aval del Estado como inmorales e ilegales y llamó al Gobierno a resolver este problema sin culpar a la administración anterior.

Los embargos realizados a las cuentas corrientes de las personas me parecen de una indolencia e inmoralidad que yo no había visto con anterioridad. Meterse a las cuentas de la gente que gana poca plata y sacárselas completa, es una cuestión que hoy en Chile es ilegal , aseguró Martínez en entrevista con Radio Duna.

Y aseguró que tienen una diferencia fundamental con el Gobierno, pues si realmente quisiéramos pensaren la estabilidad fiscal, ya se habría aprobado el proyecto de FES que nosotros presentamos, pues el CAE es un sistema caro, malo, no solo para el país, para las instituciones de educación superior, porque supone una cantidad de recursos que es exorbitante .

El ministro Quiroz ha tratado todo el tiempo de hablar de los deudores del CAE como si fueran unos millonarios que están tomando alcohol arriba de un yate básicamente, y eso, recordemos, tenía que ver con las personas que tenían AFP , agregó Martínez.

Para la líder del FA no es mayoría la gente que no quiere pagar. Yo no sé si de repente no saben a quién le están cobrando, pero han insistido muchas veces con que la gente que es deudora del CAE no quiere pagar, que esa es como la generalidad del proceso , dijo.

Y agregó el dato de que cerca del 50% de los deudores del CAE ganan menos que 750 mil pesos, y en cualquier lugar, uno sabe que, entre el arriendo, el aumento del costo de la vida, las propias decisiones que ha tomado este Gobierno, se vuelve muy difícil vivir .

La frenteamplista justifica la ilegalidad del embargo en el hecho de que el mecanismo que usó la Tesorería General de la República para entrar a las cuentas corrientes surgió para poder cobrar impuestos, no para cobrar una deuda contraída, en este caso por educación .

En la entrevista Martínez, además, criticó los dichos del ministro Quiroz en donde recomendó a los estudiantes no estudiar carreras que no tienen campo laboral.

Si hay esa concepción de lo que debe hacer un Gobierno frente a todas las personas que viven en el país, por lo tanto, a todos quienes ellos gobiernan, me parece que estamos equivocando el rumbo de manera bastante indolente , aseguró.

Sobre las críticas del Gobierno que responsabilizan al expresidente Gabriel Boric por anunciar que se condonaría el CAE, Martínez dijo que "se trata todo el rato de buscar una triquiñuela para decir que la culpa es de otro" cuando fue el Gobierno actual el que ha dicho que hay que cobrar CAE no importando la contingencia del ingreso, no importando la situación económica. Y en esa decisión se equivocaron .

Lo que pasó el fin de semana es demasiado grave, y creo que un ministro de Estado no puede querer permanentemente hacer de su gestión un problema de la gestión anterior, porque él es el ministro hoy día, él tiene que gobernar para todos los chilenos, y ellos se equivocaron , aseguró.

Y finalizó diciendo que necesito que el ministro, que se equivocó al decirnos que todos los que adeudaban el CAE ganaban 5 millones de pesos, resuelva el problema de las cuentas corrientes de todos los chilenos que fueron saqueados por la tesorería .