Presidenta saliente del TC dice que "es difícil" defender voto que vale por dos

Santiago 21 de marzo 2025. El Presidente asiste a la Cuenta Publica 2024 del Tribunal Constitucional. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Daniela Marzi -quien hoy entregará el cargo a María Pía Silva- dijo que el voto dirimente "es una figura que es difícil defenderla porque un voto en caso de empate va a valer dos. Yo no puedo evitar que en caso de empate el voto de quien preside valga por dos".

La presidenta saliente del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi -quien hoy entregará el cargo a María Pía Silva-, defendió su voto dirimente en el requerimiento de la oposición contra el proyecto "Escuelas Protegidos", lo que derivó en que la ley se quedó sin su "corazón", esto es, la revisión forzosa de las mochilas.

En entrevista con CNN, Marzi dijo que el voto dirimente "es una figura que es difícil defenderla porque un voto en caso de empate va a valer dos. Yo no puedo evitar que en caso de empate el voto de quien preside valga por dos", por lo cual calificó las críticas como "injustas".

También criticó que la ley dejaba al personal docente a cargo de "buscar artefactos incendiarios, armas, personas que no tienen ninguna preparación para cumplir esas tareas".

El TC no sólo rechazó la revisión de mochilas, sino que también la eliminación de la gratuidad universitaria para alumnos sancionados. Al respecto, Marzi expresó que "un derecho social no se puede usar o eliminar como un castigo".

Finalmente, Marzi aseveró que "el tribunal no vota políticamente" y que las descalificaciones a sus integrantes son "un maltrato a la institución".