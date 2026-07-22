Presidenta del Senado afirma que la megarreforma será despachada este miércoles

Santiago, 09 de Julio del 2026. La senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se encuentra actualmente liderando las negociaciones en el Congreso para destrabar la "mega reforma" o proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno. Luis - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Santiago 22 Jul. (ATON) -

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió a la aprobación de la megarreforma y aseguró que la iniciativa será despachada durante esta jornada.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió a la aprobación de la megarreforma y aseguró que la iniciativa será despachada durante esta jornada.

En conversación con Duna, Núñez explicó que la Comisión Mixta se encuentra a la espera de los nombres de los diputados y diputadas que conformarán esta instancia. "En el caso de los senadores son los de la Comisión de Hacienda, por lo tanto esta mixta la preside el senador Macaya", indicó.

En esta línea, mencionó que "si el oficio de la Cámara llega antes de la 19:00, se pone sobre tabla y se vota en esa sesión. Sin embargo, si eso no ocurre, yo ya cité a una sesión especial entre las 19:00 y 21:00 horas para poder despachar hoy el proyecto de reconstrucción".

Y recalcó que "el único punto que llegó a la mixta es la compensación de los alcaldes. Aquí ya te encuentras en un dilema, apruebo para que les llegue compensación o rechazo para que no les llegue nada, a propósito de que si se aprobó la exención".

Respecto al rol del Gobierno en la tramitación de la megarreforma, Núñez dijo que "si ya estamos a horas de tener despachado el proyecto para mí eso es, no quiero decir que es un triunfo, pero una buena buena medida y, por lo tanto, una cuestión que nos permitiría evaluar de buena manera al Ejecutivo".

"Este objetivamente era de los grandes proyectos (...) ya despachado el proyecto yo creo que el Gobierno se anota un triunfo", precisó.

En cuanto a las declaraciones del Johannes Kaiser, quien afirmó que "tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos nosotros", la presidenta del Senado respondió que "en los pocos temas que ellos han tratado de adelantar por la derecha al Gobierno, no les ha ido bien. No están poniendo la música y cuando tratan de hacerlo, se equivocan y no todos bailan".