Presidenta del Senado califica como "inoportuna" y "mala señal" AC contra Grau

Valparaiso, archivo de mayo 2026 La presidenta del Senado Paulina Nunez Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 31 May. (ATON) -

La senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, además, aseguró que espera conducir la negociación de la megarreforma de una "manera seria y responsable".

La senadora de Renovación Nacional y presidenta del Senado, Paulina Núñez, criticó la idea de republicanos y el Partido Nacional Libertario de presentar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau por inconsistencias en los Informes de Finanzas Públicas.

"No me parece para nada oportuno, y quiero agradecer a propósito que estábamos hablando del ministro Quiroz y los ministros de Estado, que el propio ministro Quiroz haya señalado que esto no ayudaba", aseguró Núñez en el programa Estado Nacional de TVN.

Y agregó que "incluso el ministro García Ruminot dijo que enredaba las cosas, en fin. Obviamente, una mala señal, y una es lo que es por lo que dice, sino por lo que hace. Por lo tanto, yo espero que no se presente y que, si se presenta, se rechace mayoritariamente, y eso lo he dicho del día uno".

En entrevista, además, la presidenta del Senado dijo que espera conducir (la discusión) de la megarreforma de una manera seria, de una manera responsable, donde haya un debate de ideas, donde esas ideas se pongan sobre la mesa con el ánimo de acercar posiciones e incluso, lograr un acuerdo mayoritario".

"El martes damos cuenta del proyecto ya en la sala (...) ya tomamos un acuerdo en nuestra reunión de comité. Esa instancia está formada por los jefes de cada una de las bancadas, para que el proyecto fuera tramitado en las mismas comisiones que se tramitó en la cámara", agregó.

Y explicó porque llegaron algunas solicitudes de que se conociera en más comisiones, y también llegaron solicitudes de que se conociera solo en Hacienda. Por lo tanto, nos pareció correcto, y esa fue la votación, la opinión mayoritaria, de que pasara por las mismas comisiones".

Espero partamos con una buena disposición. Recordemos que, en la Cámara, cuando incluso aún no se conocía el texto, cuando incluso aún no se ingresaba al proyecto, ya había voces que llamaban o señalaban que iban a votar en contra y eso no puede ser", comentó

Para Núñez en el Senado se va a marcar una señal clara de cuál va a ser ese diálogo con la oposición y, sin ninguna duda, que, si el proyecto se votara hoy día, tenemos los 26 votos necesarios, pero queremos construir un gran acuerdo".