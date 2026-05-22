Presidenta del Senado espera que megarreforma se apruebe "con amplia mayoría"

Valparaiso, 17 marzo 2026 Paulina Nunez durante la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

El Senado va a actuar con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad institucional", aseguró la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez en relación del apuro que ha manifestado el Gobierno.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ante el apuro del Gobierno por aprobar la megarreforma en segundo trámite, aseguró que la Cámara Alta actuará con sentido de urgencia , pero con responsabilidad , es decir escuchando a todos y no de manera improvisada .

El Senado va a actuar con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad institucional. Una reforma de esta magnitud exige una tramitación seria, ordenada y técnicamente sólida, escuchando, por supuesto, a todos los actores involucrados , aseguró Núñez sobre el trámite en el Senado, que debería iniciarse el 2 de junio, después de la cuenta pública del Presidente Kast.

La parlamentaria aseguró que la ciudadanía espera soluciones concretas, bien hechas y que le hagan bien a Chile; no improvisaciones .

Estoy convencida de que este proyecto permitirá reactivar la economía y que sus efectos se verán reflejados en el bolsillo de cada chileno y chilena , agregó la senadora de Renovación Nacional.

Paulina Núñez aseguró que al menos desde mi rol como presidenta del Senado, que mi aspiración no es que una iniciativa de esta envergadura se apruebe apenas por uno o dos votos, con lo mínimo indispensable, sino que cuente con una mayoría amplia y transversal, que refleje que en el Senado aún existe capacidad de diálogo y de acuerdo .