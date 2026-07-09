Presidenta del Senado insiste en diálogo con oposición por megarreforma

Santiago, 09 de Julio del 2026. La senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se encuentra actualmente liderando las negociaciones en el Congreso para destrabar la "mega reforma" o proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno. Luis - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

"Hay tiempo para poder acercar esas posiciones, mejorar el proyecto, y que en definitiva algo tan propio de la política, cada uno pueda incluir con sus ideas", aseguró Paulina Núñez (RN) en un punto de prensa.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró en un punto de prensa en el Congreso, que mantiene abierto el diálogo con senadores de oposición para lograr mejoras en la megarreforma.

"El diálogo siempre va a estar abierto para poder conversar hasta el último minuto con todos los senadores y senadoras sin distingo, con el ánimo de que este proyecto pueda ir concitando más apoyo que los que ya han sido de público conocimiento", aseguró la parlamentaria de Renovación Nacional.

Y agregó que quiero dar las gracias a los senadores del PPD por haber entregado una propuesta en materia de invariabilidad y por supuesto también muy contenta de que sea esta la que vayamos a votar en la sala."

"Venimos trabajando con el ministro Quiroz hace varias semanas y él desde hace mucho más tiempo dado que empezaron estas conversaciones cuando el proyecto llegó al Senado y la disposición a recoger propuestas, a mejorar el proyecto, a tener más votos que los del oficialismo estuvieron disponibles y están disponibles lo quiero decir de esa manera", aseguró

Núñez agregó que hoy conocimos de una reunión que sostuvieron los presidentes de los partidos desde la oposición. Eso es una cuestión que le compete a ellos. Yo no me voy a involucrar obviamente en el momento que están viviendo, menos lógicamente como presidente del Senado .

Pero sí hay algo que quiero reiterar y lo hice personalmente comunicándome con los comités: es que hay tiempo para poder acercar esas posiciones, mejorar el proyecto, y que en definitiva algo tan propio de la política, cada uno pueda incluir con sus ideas. Entendiendo que hay medidas que sin duda cuentan con el apoyo del oficialismo, por lo tanto, se van a aprobar , señaló.

La presidenta del Senado insistió en que siempre van a estar todos convocados. Tengo varias llamadas perdidas de distintos senadores. Lo quiero decir, no solo del Partido Socialista .

Por lo tanto, yo voy a seguir hablando uno por uno porque llegan propuestas. No sé si esas propuestas significan que están disponibles a sumarse a esta propuesta de invariabilidad, dado que no es la original del Ejecutivo , añadió.

La senadora insistió en que se mantiene la posibilidad de sostener una reunión con los dos comités de la oposición en el Senado. Insisto que yo me comuniqué con los dos jefes de comités, me refiero al Senador Juan Luis Castro (PS) y en el caso de la Senadora Yasna Provoste (DC) le dije por escrito cierto que siempre voy a estar obviamente tratando de que acerquemos posiciones y todos los actores tienen que estar en la mesa , aseguró.

"Si a mí hay un legado que me gustaría dejar en este año de presidencia en el Senado es que el diálogo siempre va a ser mejor que la imposición, que los consensos se construyen pensando en el país cuando uno ejerce un rol político , aseguró.

Y finalizó asegurando que por eso también duele cuando hay intervenciones o dichos que insinúan que cuando alguien logra un acuerdo se trata de una negociación oscura o en beneficio de alguien en particular. No. Aquí estamos tratando de mejorar un proyecto y poniendo sobre la mesa cuestiones que son vitales para las regiones que representamos. Yo prefiero pecar de ingenua si el resultado va a ser que esta megarreforma termine con más apoyos que los del oficialismo".