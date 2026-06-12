Presidente de Amuch denuncia "mala estrategia" y "desconfianza" del Gobierno

Santiago 12 de enero 2025. El alcalde de La Reina, Jose Manuel Palacios, da el vamos a ordenanzas municipales que permitiran a los inspectores de la Direccion de Seguridad multar por el consumo de alcohol y drogas en la vía pública y la realización de - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 12 Jun. (ATON) -

El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios (en la foto), comentó la reunión que sostuvieron ayer con el ministro de Hacienda. El edil contó que en varias citas ni siquiera les dejan hablar y que solo les notifican cosas.

El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, comentó la reunión que tuvieron, ayer jueves, algunos alcaldes con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz -para tratar el tema contribuciones- y que finalizó sin acuerdos.

Es la primera reunión formal que tenemos con Hacienda. El ministro Jorge Quiroz nos invitó básicamente para escuchar nuestras posiciones , comentó Palacios en entrevista con Radio Universidad de Chile.

Voy a ser súper sincero. Yo creo que hay una muy mala imagen por parte del gobierno de las administraciones municipales. Creen, en parte, que hay mucha corrupción dentro de los municipios y creen que los municipios son mal administrados en términos generales. Entonces hay mucha desconfianza en trabajar con los municipios. Esto por parte del gobierno y por parte del Congreso", aseguró.

Y agregó que como líder de la Amuch se ha dado cuenta que el trabajo, que el esfuerzo, que el corazón que le pone cada uno de los alcaldes a la administración de sus territorios es brutal .

Con muchos problemas hacemos mucho. Hemos avanzado pese a que todo el tiempo nos están poniendo trabas para poder hacer nuestra pega. Nosotros buscamos la forma de entregarle beneficios a nuestros vecinos y sacar nuestra administración adelante , aseguró el edil de La Reina.

Y aseguró que la comunicación fluida es "un tema que hay que resolver. Nosotros efectivamente tenemos que sentarnos más en la mesa a conversar con el Ejecutivo, con el Congreso también, lo hemos manifestado, lo he manifestado en el gobierno de Gabriel Boric, lo estoy manifestando ahora en este gobierno".

Aunque aseguró que con la administración Kast ha notado un poco más de apertura , aseguró que todavía está esta desconfianza .

"Por parte de nosotros está toda la disposición. Y yo creo que si es que logramos una conversación más fluida y si es que ellos llegan con los temas antes, sería espectacular", aseguró.

Palacios comento que ha participado en reuniones con ministros donde no lo dejan hablar, sino que solo le notifican cosas . Ese no es el ánimo y es una mala estrategia la que está llevando el gobierno y que les va a traer problemas si es que no se acercan más y tienen una conversación más fluida con nosotros .