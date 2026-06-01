Presidente anunció bono de $30.000 para el 80% de las familias más vulnerables

Rancagua, 28 de abril 2026 Presidente Kast entrega 120 viviendas en Rancagua junto a Ministro Poduje Presidente Jose Antonio Kast hace entrega de 120 viviendas junto al Ministro de Vivienda y Urbanismo Ivan Poduje. Jorge Loyola/Aton Chile - JORGE LOYOLA/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

También adelantó que el próximo 15 de junio "ingresaremos una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile".

El Presidente José Antonio Kast anunció un bono de 30 mil pesos para el 80% de las familias más vulnerables del país. También confirmó que el 15 de junio próximo ingresará una indicación al proyecto de Sala Cuna Universal para favorecer la contratación de mujeres.

En la Cuente Pública, el mandatario recordó que "para aliviar a las familias vulnerables, impulsamos el Plan Chile Sale Adelante, que contempló el congelamiento de las tarifas del transporte público".

"También, la reducción y el congelamiento del precio de la parafina por los meses de invierno. Un cupón del gas licuado para el 80% más vulnerable. El apoyo económico a más de 90 mil taxistas, colectiveros y transportistas escolares. Un alivio de 100 mil pesos a los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal", detalló.

"Seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar estos desafíos, porque sabemos que, cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren", enfatizó.

"Ese golpe es aún más duro cuando hay hijos que criar, porque los gastos no pueden esperar. Por eso vamos a entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años", anunció.

"Serán $30.000 por niño para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita. Porque muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata", recalcó.

INDICACIÓN A SALA CUNA UNIVERSAL

También anunció que el próximo 15 de junio "ingresaremos una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile".

"Para ello, impulsaremos un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal, con gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera", señaló.

"Con esta propuesta buscamos fortalecer la participación laboral femenina, avanzar en conciliación entre trabajo y cuidados, y enfrentar uno de los grandes desafíos sociales y demográficos del país", explicó.

"Porque cuando una madre puede trabajar con tranquilidad, cuando las familias cuentan con más apoyo y cuando el cuidado deja de ser una carga individual para transformarse en una tarea compartida, avanza no solo la equidad, sino también el desarrollo de Chile", destacó.