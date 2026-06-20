Presidente boliviano dictó estado de excepción y moviliza a militares y policías

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró estado de excepción y se movilizan militares y policías./ Europa Pres - Europa Press

Santiago 20 Jun. (ATON) -

Rodrigo Paz declaró la medida para levantar los bloqueos de carreteras luego de firmar un acuerdo con Central Obrera.

A primera hora de este sábado empezó la movilización de fuerzas militares y policiales en el marco de la declaración del estado de excepción decretado por el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

El objetivo del mandatario es poner fin a los bloqueos de carreteras por parte de la oposición.

Cabe recordar que horas antes Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para terminar con las protestas de semanas en el país.

Pero estaba pendiente un arreglo con los sindicatos de campesinos, afines al expresidente Evo Morales, que mantenían el bloqueo e insisten en la renuncia del mandatario, quien asumió el 8 de noviembre de 2025, por sus políticas conservadoras.

Algunos de los puntos más transitados son los puentes que comunican con otras regiones del país a la ciudad de Cochabamba, considerada un bastión de los movimientos que impulsan las protestas.

En la capital, La Paz, la policía se concentra en el comando de la policía en El Alto y en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), donde fue activado equipo pesado para despejar las vías.

Temprano este sábado persistían unos 40 bloqueos, solo siete menos que 24 horas antes, principalmente en los departamentos de La Paz, con 18 puntos, y Cochabamba, con quince.

En Oruro había cuatro y en Santa Cruz persistían otros dos piquetes más, según recogió la página de tránsito de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La huelga general indefinida y los bloqueos de carreteras comenzaron hace 51 días, y ahora son sostenidos por campesinos de La Paz y por simpatizantes de Evo Morales.

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