Presidente Boric condena agresiones a bomberos y exige rechazo transversal

Chaimavida, 19 de enero 2026. Estado de catastrofe por incendios en la Region del Bio Bio.. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 21 Ene. (ATON) -

Desde la localidad de Florida y tras reunirse con autoridades de la zona en el puesto de comando de la Conaf, el mandatario ofreció un punto de prensa y comprometió todos los recursos para combatir los incendios que afectan a la región.

El Presidente Gabriel Boric se desplazó al mediodía a la región del Biobío para coordinar acciones frente a los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país. En el último balance oficial, el Gobierno informó de 20 víctimas fatales, 764 viviendas destruidas y 6.707 damnificados.

Desde el puesto de comando de la Conaf, Boric describió la gravedad del incendio en Florida, en el límite entre Biobío y Ñuble: Este es el incendio San Lorenzo. Estamos destinando más recursos para acá. El alcalde me contaba las dificultades que han tenido en el primer momento .

El Mandatario explicó que la prioridad es salvar vidas en los sectores más poblados, pero subrayó la importancia de las zonas rurales: Acá no podemos olvidarnos que en las comunas rurales hay gente, hay actividad productiva, hay funcionarios, hay gente que se está sacando la cresta que no pueden estar solos y por eso me interesaba poder venir acá .

PRESENCIA DEL ESTADO

Boric aclaró que su visita buscaba ser breve y no interferir en las labores: Yo no quiero distraer a la gente de sus labores, pero asegurarle al alcalde y a la gente que está combatiendo el incendio que el Estado está presente . Destacó el trabajo de Bomberos, Conaf, funcionarios municipales y brigadas privadas: Acá sacarse el sombrero por la pega que han hecho Bomberos, la gente de Arauco, la gente de Conaf y los funcionarios municipales que están haciendo una tremenda pega .

El Presidente también anunció visitas a Penco y Tomé, donde abordará ayudas tempranas y el ingreso de maquinaria: El alcalde me pasó una nota con todas las solicitudes específicas de la comuna y eso sirve mucho para poder dirigir bien los esfuerzos .

Respecto a los ataques registrados contra voluntarios, Boric fue categórico: Es absolutamente inaceptable, merece el repudio de la sociedad entera a las personas que agredan a bomberos van a ser identificadas y van a ser castigadas con todo el peso de la ley .

Sobre el episodio en Concepción, aclaró: Los bomberos escucharon disparos. No fue una agresión directa, pero de todas maneras bomberos son nuestros héroes los vecinos no tienen por qué entender las decisiones que toman bomberos, pero las decisiones que toman bomberos tienen una lógica, entonces yo les pido a todos que respeten las decisiones que toman las instituciones .

RELACIÓN CON EL PRESIDENTE ELECTO

En paralelo, José Antonio Kast también se trasladó a la zona junto a su futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Consultado por una posible reunión, Boric respondió: Con el Presidente electo no me voy a reunir ahora en terreno ya van a empezar las coordinaciones con el gabinete que nombró ayer, de eso está a cargo el ministro Álvaro Lizalde con Claudio Alvarado .

Finalmente, el Mandatario destacó la importancia de escuchar directamente a los afectados: Ahora estuvimos conversando con algunos vecinos y también me voy a seguir reuniendo con vecinos permanentemente porque es importante tener la versión de todos .