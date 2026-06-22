Para el presidente de la CUT agenda laboral del Gobierno suena a "precariedad"

Santiago 1 de mayo 2026. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convoca a la tradicional marcha del Dia Internacional del Trabajador y Trabajadora. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

José Manuel Díaz criticó que "el Gobierno habla de empleabilidad, de adaptabilidad, flexibilidad, subcontratación y todo eso nos suena a precariedad . Se mostró contrario, además, a que Hacienda adelantara la discusión del reajuste del sector público.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, criticó la agenda laboral del Gobierno. Aseguró que le suena a precariedad , que están alertas ante los cambios, y dejó en claro que su organización no la apoyará.

Nosotros nos hemos enterado por la prensa que el Gobierno habla de empleabilidad, de adaptabilidad, flexibilidad, subcontratación y todo eso nos suena a precariedad , aseguró el dirigente sindical socialista en entrevista con La Tercera.

Y agregó que esos conceptos están catalogados por la Organización Internacional del Trabajo como empleo precario. Y cuando el gobierno lo dice, a nosotros nos pone alerta, porque no sabemos el trasfondo o los contenidos que lleva ello .

En esto también hay que reconocer que el gobierno tiene derecho a hacer esa propuesta a la ciudadanía, porque fue electo democráticamente y nosotros tenemos el derecho de decir que no estamos de acuerdo , aseguró el líder de la CUT.

Díaz aseguró que le preocupa el concepto de empleabilidad, puesto que significa trabajar por hora, trabajar sin contrato, es decir, que el gobierno está con la idea de que todas las personas trabajen y nosotros queremos que todas las personas trabajen, pero bajo ciertas condiciones .

Sobre que el reajuste al sector público sea solo sobre el IPC el presidente de la CUT aseguró que no lo tomamos de buena forma, porque los ministros, las autoridades no pueden adelantar los resultados de un proceso de negociación histórica que ha tenido el sector público con el gobierno, a decir que se va a reajustar solamente el IPC .

Por tanto, entendemos que no es un buen camino, porque mata las negociaciones. Porque, además, la negociación del sector público involucra no solo el monto, sino que otros temas como el incentivo al retiro, la estabilidad laboral, reconocimiento de la carrera funcionaria, son una serie de elementos. No es un buen camino , agregó.

El líder sindical se refirió, además, a la decisión del Gobierno de retirar el reglamento de la Ley Karin de la Contraloría.

En una reunión el subsecretario Gustavo Rosende nos informó por qué se había retirado y nos pidió hacer un conversatorio entre la CPC, la CUT y el Gobierno en el marco del Consejo Superior Laboral para ir consensuando las medidas poder entregar opinión para el contenido del reglamento , contó

Y finalizó asegurando que es una buena iniciativa la que está haciendo el subsecretario Rosende de compartir los contenidos y también construir hacia los contenidos del reglamento de la Ley Karin .