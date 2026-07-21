Presidente del directorio de Codelco: "Hay una crisis respecto a los resultados"

Valparaiso, 24 de junio 2026 El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine en la sesion de la comision de Mineria Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, comentó sobre sus primeras semanas de gestión y abordó los desafíos que enfrenta la cuprífera estatal.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, comentó sobre sus primeras semanas de gestión y abordó los desafíos que enfrenta la cuprífera estatal.

En conversación con Tele 13 Radio, Fontaine señaló que al asumir encontró "una empresa que tiene cosas muy buenas, como un compromiso, que yo no he visto en ninguna empresa, de los trabajadores con la corporación que es emocionante, motivante. Y también hay mucho conocimiento minero, por supuesto, hay una infraestructura útil y minas muy nobles. Pero, al mismo tiempo, hay muchos problemas".

En esa línea, afirmó que "hay una crisis respecto de la imagen de Codelco, y hay una crisis respecto a los resultados. Los resultados económicos de Codelco son francamente débiles y muy inferiores a los que debiera tener, respecto a los montos que ha invertido".

"Tiene un nivel de deuda inmenso, tiene un nivel de deuda que es cuatro veces lo que tiene cualquier minera. Y no es que el resto de las compañías mineras del mundo no sepan dónde quedan los bancos, sino que el negocio minero tiene un riesgo muy grande. Entonces, no es razonable que tenga un nivel de deuda tan alto , añadió.

El líder de la estatal detalló que otro de los problemas que nos encontramos fue que efectivamente hubo una falsificación de parte de la producción el año pasado. El directorio anterior operó antes que yo llegara e hizo una auditoría externa, esa auditoría externa determinó responsabilidades y determinó qué es lo que había ocurrido, son 27 mil toneladas. Y el presidente ejecutivo anterior determinó las sanciones, de acuerdo a la norma interna de la compañía".

Pese a ello, recalcó que "en el primer directorio cuando yo llegué, solicité una auditoría que está partiendo con una auditora externa, para tener una opinión externa adicional que nos dé tranquilidad a todos y que no sea parte de la compañía para mayor seguridad. Esta auditoría externa cubre el año 2024 también y el 2025, no solo respecto de las divisiones que tuvieron esta producción que no existió, sino que además respecto del resto. De toda la producción de la corporación".

"Además, hay una investigación de la fiscalía, una de la Contraloría, una de Cochilco y una de la Cámara de Diputados. Es muy importante saber lo que ocurrió, todas las fiscalizaciones son buenas , precisó.