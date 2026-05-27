Presidente encabeza lanzamiento de la Estrategia Nacional de Ciencia CTCI 2026

Santiago 27 de mayo 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, junto a la ministra de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Inovacion, Ximena Lincolao, encabeza el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

Durante la actividad, el Mandatario destacó la importancia de incorporar la ciencia y la innovación como herramientas para impulsar el crecimiento económico, aumentar la productividad y fortalecer las capacidades estratégicas del país.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, recibió este miércoles en el Patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) 2026, documento elaborado por el Consejo Nacional de CTCI que busca orientar el desarrollo de largo plazo del país a través del fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.

En la ceremonia participaron la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; la presidenta del Consejo Nacional de CTCI, Silvia Díaz; consejeros y consejeras del organismo y miembros de su Secretaría Ejecutiva.

La Estrategia Nacional CTCI 2026 se presenta en un escenario marcado por profundas transformaciones tecnológicas, el avance de la inteligencia artificial, nuevas dinámicas geopolíticas, desafíos ambientales y cambios demográficos, proponiendo orientaciones para consolidar el rol de la CTCI como motor del desarrollo sostenible y el bienestar social.

El documento establece una hoja de ruta orientada a transformar el conocimiento en desarrollo, promoviendo una economía más sofisticada, con mayor incorporación tecnológica, nuevas capacidades productivas y una mayor articulación entre Estado, academia, empresas y territorios.

Entre sus principales ejes se consideran el impulso a la ciencia e innovación para el crecimiento, el desarrollo de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y biotecnología, el fortalecimiento de capacidades territoriales y el avance hacia un modelo que traduzca conocimiento en productividad, inversión, sostenibilidad y resiliencia.

Asimismo, la Estrategia incorpora iniciativas orientadas a fortalecer la inversión privada en investigación y desarrollo, avanzar en agendas vinculadas al litio y salares, potenciar la innovación regional, promover la inteligencia artificial como herramienta de movilidad social y fortalecer centros de excelencia asociados a políticas públicas.

La entrega oficial de la Estrategia Nacional CTCI 2026 reafirma el compromiso del Estado con una visión de desarrollo basada en el conocimiento, la innovación y el aprovechamiento responsable de nuevas tecnologías para enfrentar los desafíos futuros del país.