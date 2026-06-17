Presidente Kast encabeza acuerdo para acelerar la infraestructura penitenciaria

Santiago, 17 de junio de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza firma del Acuerdo Marco de Cooperacion para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, entre los ministerios de Justicia y DD.HH., Seguridad - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Con este Acuerdo Marco, el Gobierno busca acelerar la ejecución de obras estratégicas para aumentar la capacidad penitenciaria, mejorar los estándares de seguridad y fortalecer la gestión pública mediante una coordinación permanente entre las instituciones involucradas.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este miércoles la firma del Acuerdo Marco de Cooperación para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, iniciativa que reúne a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Obras Públicas con el objetivo de fortalecer la capacidad del sistema penitenciario y enfrentar de mejor manera el crimen organizado.

La actividad se realizó en el Complejo Penitenciario de Colina y contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

El acuerdo permitirá agilizar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, la ampliación de infraestructura existente y la relicitación de diversos recintos, aprovechando la experiencia técnica y operativa del Ministerio de Obras Públicas en el desarrollo de proyectos bajo el sistema de concesiones.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para responder a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario nacional, entre ellos la sobrepoblación, el hacinamiento, el deterioro de infraestructura y la necesidad de contar con instalaciones modernas que permitan una adecuada segregación de internos y un mejor control de organizaciones criminales.

En el marco del convenio, los ministerios de Justicia y de Seguridad Pública actuarán como entidades mandantes, encargadas de financiar los procesos, gestionar terrenos, tramitar las aprobaciones necesarias y aportar los antecedentes técnicos requeridos para cada proyecto.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas asumirá la ejecución de los procesos de licitación y concesión, además del seguimiento técnico y financiero de las iniciativas.

La cartera considerada en el acuerdo contempla proyectos penitenciarios en distintas regiones del país, incluyendo Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Maule, Ñuble, Los Ángeles, Biobío, La Araucanía, Valdivia y Puerto Montt, entre otros.

Con este acuerdo, el Gobierno busca acelerar la ejecución de obras estratégicas para aumentar la capacidad penitenciaria, mejorar los estándares de seguridad y fortalecer la gestión pública mediante una coordinación permanente entre las instituciones involucradas.

Asimismo, la iniciativa contempla la promoción internacional de esta cartera de proyectos para atraer nuevos inversionistas y ampliar la competencia en los futuros procesos de concesión, contribuyendo a una ejecución más eficiente de los recursos públicos y a una respuesta más efectiva frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.