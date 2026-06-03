Presidente Kast encabezó hito de unión los túneles de AVO I y AVO II

Santiago, 3 de junio de 2026. Presidente de la Republica José Antonio Kast participa de la union de tuneles de autopistas Avo 1 y 2 Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

Las obras consideran la construcción de dos túneles de 4,8 kilómetros cada uno, con tres pistas por sentido y ubicados entre 23 y 54 metros de profundidad, bajo la Línea 4 del Metro de Santiago.

El Presidente José Antonio Kast encabezó el hito de conexión entre los túneles de las autopistas Américo Vespucio Oriente I (AVO I) y Américo Vespucio Oriente II (AVO II), obra que permitirá completar el anillo vial de Américo Vespucio y mejorar la conectividad del Gran Santiago.

La actividad contó también con la participación del biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange; el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, y el gerente general del Grupo Costanera, Diego Savino.

El proyecto AVO II se desarrolla principalmente bajo Américo Vespucio y Avenida Ossa, entre las comunas de La Reina, Ñuñoa, Macul y Peñalolén. La iniciativa contempla una extensión aproximada de 5,2 kilómetros y forma parte del Plan Maestro de Transporte de la Región Metropolitana.

Las obras consideran la construcción de dos túneles de 4,8 kilómetros cada uno, con tres pistas por sentido y ubicados entre 23 y 54 metros de profundidad, bajo la Línea 4 del Metro de Santiago.

La nueva infraestructura permitirá velocidades de circulación de hasta 100 kilómetros por hora y contará con cavernas de cuatro pistas en los sectores de aceleración y desaceleración. A abril de este año, el proyecto contaba con un avance de 34,91%. Se estima que la obra finalizará en diciembre de 2028.

La iniciativa beneficiará directamente a cerca de 660 mil habitantes de las comunas de La Reina, Peñalolén, Ñuñoa y Macul. Además, mejorará las condiciones de circulación para miles de vehículos; contempla mejoras urbanas, incluyendo parques, paisajismo, ciclovías, equipamiento comunitario y optimización de las vías.

En materia ambiental y patrimonial, el proyecto continúa desarrollando medidas de mitigación y gestión conforme a la normativa vigente, lo que incluye trabajos de rescate y análisis de hallazgos arqueológicos identificados durante la ejecución de las obras.