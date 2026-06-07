Presidente Kast encabezó recreación del Asalto y Toma del Morro de Arica

Presidente Jose Antonio Kast, asiste a la alegoría por los 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica. Fotos Patricio Banda/AtonChile. - Patricio Banda/AtonChile

Santiago 7 Jun. (ATON) -

En la puesta en escena participaron cerca de 250 personas, entre efectivos militares, recreacionistas históricos, actores civiles, organizaciones culturales y voluntarios de la Región de Arica y Parinacota.

El Presidente José Antonio Kast encabezó anoche la alegoría histórica por los 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica.

La recreación se prolongó por cerca de 55 minutos, los mismos que duró la gesta de 1880, y contó con la asistencia de cientos de personas, junto a autoridades nacionales y regionales.

"Esta noche tuve el privilegio de participar en la alegoría histórica de la Toma del Morro de Arica. Una ciudad llena de orgullo, patriotismo y amor por Chile", declaró el mandatario.

La representación histórico-patrimonial del Asalto y Toma del Morro de Arica, gesta ocurrida el 7 de junio de 1880, es uno de los hitos más significativos de la historia nacional y símbolo del valor y sacrificio de los soldados chilenos durante la Guerra del Pacífico.

El jefe de Estado estuvo acompañado del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, la Primera Dama, María Pía Adriasola, y autoridades regionales.

En la puesta en escena participaron cerca de 250 personas, entre efectivos militares, recreacionistas históricos, actores civiles, organizaciones culturales y voluntarios de la Región de Arica y Parinacota.