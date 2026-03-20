Presidente Kast estará presente en despedida del sargento Figueroa este sábado

Santiago, 20 de marzo 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, junto a la ministra de Salud, May Chomali, declara alerta sanitaria nacional para atender listas de espera de 27 mil pacientes oncológicos. Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 20 Mar. (ATON) -

Se espera que el jefe de Estado arribe a la Región de Los Lagos cerca de las 15:00 de mañana para participar en la ceremonia fúnebre.

El Presidente Kast estará presente mañana sábado en el funeral del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante una fiscalización en Puerto Varas.

Se espera que mandatario arribe a Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, alrededor de las 15:00 horas de mañana para participar en la ceremonia fúnebre.

Durante la mañana, acompañado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el Mandatario expresó sus condolencias a la familia del uniformado. En ese contexto, aseguró que los responsables del crimen serán encontrados, cueste lo que cueste .

El jefe de Estado decretó tres días de duelo nacional, desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo en memoria del sargento Figueroa.