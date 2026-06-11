Presidente Kast firma proyecto de ley que fortalece la responsabilidad parental

Santiago, 11 de junio de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el alcalde de Independencia, firma el proyecto de ley de Regimen de Responsabilidad Parental. Jonnathan Oyarzun/Aton - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

El Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de Responsabilidad Parental, que busca exigir el deber de cuidado de madres, padres y cuidadores en la formación, orientación y supervisión de niños y adolescentes.

El Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de Responsabilidad Parental, que busca exigir el deber de cuidado de madres, padres y cuidadores en la formación, orientación y supervisión de niños y adolescentes, estableciendo mecanismos efectivos para promover una crianza responsable y prevenir situaciones de riesgo.

La iniciativa pone especial énfasis en la prevención e intervención temprana, entregando a los tribunales de familia nuevas herramientas para reforzar las competencias parentales, apoyar a las familias antes de que los problemas se agraven y sancionar a quienes incumplan gravemente sus obligaciones básicas en esta materia.

Durante la actividad en la Municipalidad de Independencia, el mandatario señaló que la intención es "que los papás vuelvan a sintonizar con el día a día de sus hijos. Que es difícil y queremos hablar de eso, que es más profundo, el significado de lo que es cuidar un hijo. Porque a veces nos vamos por la parte más fácil. Hagámonos cargo de nuestros hijos".

Entre las medidas que contempla este proyecto se encuentran programas de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar, atención psicológica o psiquiátrica y, cuando corresponda, sanciones proporcionales frente al incumplimiento persistente de los deberes parentales.

Asimismo, la iniciativa crea un procedimiento especial y más expedito para que los tribunales de familia puedan actuar con rapidez ante situaciones de riesgo, facilita la reparación de las víctimas mediante mecanismos que agilizan las indemnizaciones por daños causados por menores de edad y fortalece una cultura de corresponsabilidad familiar, siempre resguardando el interés superior de niños y adolescentes.