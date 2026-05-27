El Presidente Kast promulga la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

Santiago 27 de mayo 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza la promulgacion de la Ley de Sociedades Anonimas Deportivas. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

La nueva legislación incorpora restricciones destinadas a impedir que una misma persona o entidad controle más de un club dentro de una misma competencia.

El Presidente José Antonio Kast encabezó en el Coliseo del Estadio Nacional la ceremonia de promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Esta normativa permite la modernización del funcionamiento del deporte profesional en Chile, fortaleciendo la fiscalización, aumentando la transparencia, regulando la multipropiedad y promoviendo una mayor participación de los hinchas en las instituciones deportivas.

En la actividad participó la ministra del Deporte, Natalia Ducó Soler, el senador impulsor de la ley, Matías Walker, y representantes de clubes profesionales, de organizaciones deportivas, de asociaciones de futbolistas, dirigentes, deportistas y representantes del deporte amateur y paralímpico.

Antes de la ceremonia, el Presidente Kast recorrió la cancha junto a la selección adulta femenina de fútbol de Chile.

Luego se realizó la firma de la ley y la intervención presidencial.

La nueva legislación incorpora restricciones destinadas a impedir que una misma persona o entidad controle más de un club dentro de una misma competencia.

En el caso del fútbol profesional, quedará prohibida la participación simultánea en más de una institución de la misma liga, mientras que en otras disciplinas se establecen límites de propiedad y mecanismos para prevenir conflictos de interés.

La normativa también prohíbe que representantes y agentes participen en la propiedad o administración de clubes, y establece nuevas exigencias de transparencia para fondos de inversión y estructuras societarias vinculadas al deporte profesional.

La ley crea además las Ligas Deportivas Profesionales (LDP), entregando un marco institucional para la organización, producción, supervisión y comercialización de torneos profesionales, separando funciones entre federaciones y ligas, fortaleciendo la gobernanza del sistema deportivo.

Entre sus medidas, la ley establece nuevas obligaciones de información financiera y societaria para los clubes, incorpora sanciones clasificadas en leves, graves y gravísimas, y fortalece el rol fiscalizador de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Tras la publicación de la ley comenzará un período de implementación que contempla 18 meses de adaptación para clubes y ligas, además de un plazo de 180 días para la elaboración de reglamentos complementarios, incluyendo el nuevo Registro Público de Organizaciones Deportivas Profesionales y normas orientadas a las organizaciones de hinchas.

Con esta promulgación, el Gobierno avanza en la modernización del deporte profesional chileno, promoviendo instituciones más transparentes, reglas claras para inversionistas y mayores garantías para la competencia y el desarrollo del deporte nacional.