Publicado 19/06/2026 14:59

Presidente Kast respalda a la PDI por caso de niños haitianos

Santiago, 18 de junio de 2026. Presidente de la Republica Jose Antonio Kast participa del aniversario numero 93 de la Policia de Investigaciones desde la Escuela de Formacion Diego Martin/Aton Chile
Santiago, 18 de junio de 2026. Presidente de la Republica Jose Antonio Kast participa del aniversario numero 93 de la Policia de Investigaciones desde la Escuela de Formacion Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El mandatario señaló que tiene la convicción de que la policía civil ha realizado su labor como corresponde.

El Presidente José Antonio Kast le entregó su total respaldo a la Policía de Investigaciones (PDI) por el caso del ingreso irregular de menores haitianos al país.

En el marco del 93° aniversario de la institución, el mandatario declaró al canal 24 Horas que los detectives "realizan la función de control y tengo la convicción de que la PDI ha hecho su labor como corresponde. No tengo ninguna duda del trabajo profesional y serio de la institución".

Y agregó que "la PDI cumple una función muy relevante desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena".

El Presidente destacó el hecho de que la situación conocida esta semana a través de la filtración de un preinforme de la Contraloría "está bajo una investigación en manos del Ministerio Público, hemos convocado a distintas autoridades, hay una coordinación que dirige la ministra María Jesús Wulf (de Desarrollo Social) y contamos con toda la colaboración de la policía para hacer lo más importante, que es encontrar a los niños".

MÁS APOYO EN DISCURSO

Y en su discurso, el Presidente indicó que "vamos a respaldar siempre a la PDI con los recursos, la tecnología y las condiciones que su misión exige. Colaboraremos intensamente con la modernización institucional y la formación profesional de los futuros funcionarios de esta graninstitución".

Kast precisó que "trabajaremos, como corresponde, codo a codo con el Ministerio Público, con Carabineros y con Gendarmería de para que esto sea una realidad. En este aniversario 93° de la PDI, queremos reconocer y agradecer el compromiso, el profesionalismo y la vocación de servicio decada uno de sus funcionarios, quienes cumplen una labor fundamental en la investigación de los delitos y en la persecución del crimen organizado".

El Presidente indicó también que "como gobierno estamos impulsando un proyecto de ley que buscafortalecer sus capacidades y entregar las mejores condiciones para el desarrollo de esta importante labor".

"Esperamos que esta iniciativa, que ya ha sido objeto de debate al interior del gobierno y que prontamente será debate del Poder Legislativo, avance con celeridad y se convierta en ley lo antes posible, una vez que la presentemos, porque fortalecer a nuestras policías y a Gendarmería es la mejor seguridad para todos los chilenos", indicó.

Y explicó que "el objetivo es uno solo, no admite ambigüedades. Es recuperar la tranquilidad de Chile y devolverles a las familias el derecho a vivir en paz".

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