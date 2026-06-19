Presidente de Líbano critica ataques de Israel: Es peligroso y condenable

Militares israelíes siguen operando en el sur de Líbano. / Europa Press - Europa Press

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Josepth Aoun dijo que están en peligro tentativas para consolidar el alto el fuego y poner fin a la guerra en el Oriente Próximo.

El presidente de Líbano, Josepth Aoun, criticó el recrudecimiento de los ataques de las fuerzas de Israel contra el territorio libanés a pesar del alto el fuego.

Y aseguró que este aumento de la violencia es "peligroso y condenable".

"Lo que estamos presenciando en el sur del país y en el valle de la Becaá es una expansión de las agresiones israelíes, con más muertes y destrucción", indicó el presidente libanés en un comunicado difundido en redes sociales.

Y añadió que esto constituye una "escalada peligrosa, porque afecta a decenas de inocentes, entre ellos mujeres y niños, y apunta prácticamente a todas las tentativas en curso para consolidar el alto el fuego y poner fin a la guerra".

Josepth Aoun aludió al reciente memorando de entendimiento pactado por Estados Unidos e Irán para terminar con el conflicto en Oriente Próximo, que incluye el cese de los ataques contra territorio libanés, además de garantías en relación con la soberanía de Líbano.

"Esto no impedirá trabajar para lograr un alto el fuego integral en el menor tiempo posible, que es lo que he pedido a la delegación libanesa negociadora para la próxima ronda de contactos en Washington. No se puede ser indulgente en este asunto, porque el alto el fuego integral es la puerta de entrada para abordar otros temas Y el más importante es la retirada israelí y el regreso de los prisioneros", indicó el presidente.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su Ejército ha atacado "con fuerza" a Hezbolá, en lo que ha descrito como una respuesta a la muerte de cuatro militares israelíes en el sur de Líbano, antes de resaltar que su país "no tolerará ataques a sus soldados o a sus territorios".

Israel ha indicado en varias ocasiones que no retirará sus tropas del sur de Líbano y por eso continúa sus ataques contra el país, a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo, podrían causar el fracaso el proceso del paz en Oriente Próximo.

EUROPA PRESS