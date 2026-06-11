Santiago 6 de marzo 2026. Se desarrolla el Comite politico ampliado en el Palacio de Gobierno. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

"¿Hasta dónde el Presidente Kast le va a dar rienda suelta a un ministro de Hacienda que a estas alturas parece todopoderoso? Utilizar la institucionalidad fiscal para fines ideológicos es absolutamente inaceptable", criticó el diputado Raúl Soto

El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, criticó al ministro de Hacienda Jorge Quiroz por reconocer que está en una batalla cultural e ideológica por la megarreforma y criticó al Presidente Kast por darle rienda suelta a un secretario de Estado que parece todopoderoso .

"Por primera vez en la historia republicana de Chile, un ministro de Hacienda reconoce abiertamente que está con una batalla cultural e ideológica y está utilizando la política fiscal para esa batalla cultural. Yo la verdad estoy preocupado, porque nos llevan por un camino que es incorrecto", afirmó Soto en entrevista con Radio Cooperativa.

El parlamentario recordó que el Gobierno lleva tres meses. El presidente Kast tiene que empezar a gobernar, a hacer buena gestión y a demostrar resultados, y dejar de echarle la culpa de todos los males a los gobiernos anteriores".

"Las mismas razones que están utilizando para culpar al exministro Grau, el día de mañana se van a aplicar con el ministro Quiroz", enfatizó el presidente del PPD.

Y aseguró que lo que ha hecho este Gobierno es gravísimo: está llevando la política fiscal chilena al barro de la batalla cultural e ideológica".

"¿Hasta dónde el Presidente Kast le va a dar rienda suelta a un ministro de Hacienda que a estas alturas parece todopoderoso? Utilizar la institucionalidad fiscal para fines ideológicos es absolutamente inaceptable", finalizó.