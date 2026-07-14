Presidente del PPD: Quiroz actuó "de mala fe" y el Gobierno debe disculparse

Valparaiso, 6 de julio 2026 Parlamentarios PPD y DC llaman al orden al PS por TC y Megarreforma Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El presidente del PPD respaldó el actuar de los parlamentarios de su colectividad tras el fallido entendimiento con el ministro Quiroz y llamó a los sectores opositores a fortalecer la coordinación para impedir que episodios similares vuelvan a fracturar el bloque.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, cree que tanto el Gobierno de José Antonio Kast como la oposición deben disculparse con su partido por la crisis que se generó luego de que parlamentarios de esa colectividad se bajaran del acuerdo y acusaran al ministro Jorge Quiroz de romper lo pactado respecto al impuesto corporativo.

El acuerdo de los senadores con el Gobierno se cae irremediablemente. No se puede confiar en el ministro Jorge Quiroz, creo que ha actuado de mala fe , señaló el timonel PPD en entrevista con Radio Duna.

Soto dejó en claro que el PPD hizo ver su molestia a La Moneda particularmente respecto del ministro de Hacienda, en quien creo no se puede confiar, y quien creo no es un interlocutor válido ni para la oposición, ni para el mundo político. Creemos que está generando un problema a su propio Gobierno .

Según Soto, el PPD sufrió un doble agravio de parte del gobierno. Pues desde el ejecutivo habrían aprovechado la coyuntura en la interna de la colectividad , que estaba en transición de mando, para acelerar un acuerdo con los senadores, mismo que no estaba debidamente socializado, conversado y validado .

Una vez que suscribe el Gobierno este acuerdo, lo vulnera tratando por debajo de ingresar indicaciones que iban muchísimo más allá, y eso evidentemente generó un malestar y un doble agravio , aseguró.

E instó tanto al Gobierno como a la oposición a disculparse con el PPD, pues asegura que los senadores de su partido actuaron de buena fe , reconociendo que se cometió el error de confiar en el Gobierno .

Creo que hay que sacar lecciones de aquello, pero no se puede transformar nuevamente en un escenario de cancelación política, de acusaciones injuriosas, de funas por redes sociales respecto de quienes piensan distinto (...) se ha traspasado una línea que nos preocupa , señaló.

Y agregó que para él amerita que en algunos casos algunos dirigentes y parlamentares también pidan las disculpas del caso .

Si bien se generó una crisis, tanto interna como externa, a propósito de este acuerdo, creo que el PPD actuó rápidamente, lo hizo de forma institucional, unida, resguardando nuestra posición partidaria que ha sido lo que ha primado, y creo que hay varios que tienen explicaciones que dar o disculpas que pedir respecto de sus declaraciones, porque eso también va a ayudar a construir hacia el futuro las confianzas que se requieren para seguir coordinándonos , aseveró.

Finalmente, en relación a la megarreforma, el parlamentario confirmó que los senadores de la colectividad junto a la oposición, recurrirán en bloque al Tribunal Constitucional (TC) para que se revisen los aspectos constitucionales, tanto en las materias tributarias como también en las medioambientales .