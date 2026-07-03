Presidente de SNA: "Hay que generar incentivos para que Chile vuelva a crecer"

Santiago, 4 de marzo 2025. La Confederacion de la Produccion y del Comercio (CPC) presenta una nueva iniciativa gremial orientada a disenar propuestas concretas para fomentar el crecimiento economico y contribuir al bienestar de los chilenos. Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 3 Jul. (ATON) -

Antonio Walker comentó la gira que el Presidente Kast realizó por Uruguay y Paraguay para posicionar a Chile como un destino para la inversión extranjera. Además de destacar la "admiración" en el extranjero hacia nuestro país, aseguró que es necesario volver a crecer con los niveles de antes.

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien acompañó al Presidente José Antonio Kast en su gira por Paraguay y Uruguay, destacó lo bien visto que es nuestro país en el extranjero y que, por lo mismo, urge que Chile vuelva a crecer .

Chile tiene un nombre del que muchas veces acá no nos damos cuenta. Un nombre que es visto como un país que tiene una de las agriculturas más sustentables del mundo. Donde hay inocuidad, donde hay trazabilidad, donde hay muy buena calidad y condición de nuestros productos , comentó Walker en entrevista con Radio Agricultura.

Y añadió que también vimos la admiración que hay de Paraguay y Uruguay con Chile. Entonces creo que tenemos que volver a generar los incentivos para que Chile urgentemente vuelva a crecer. Porque pusimos el piloto automático por ahí por el 2014. Y eso nos ha hecho estancarnos .

El presidente de la SNA agregó que nos estancamos con un crecimiento del 1,8% en 2014 a un 2% a la fecha y vemos cómo Paraguay está creciendo al 5% o 6% .

También comentó que la seguridad es tema número uno en las comunas rurales de Chile. Hay avances, pero todavía no son suficientes. No podemos permitir que haya territorios en Chile que sean autónomos, que no impere el Estado de Derecho .

Hemos visto en el Barómetro de la Sociedad Nacional de Agricultura que un 77,4% de los agricultores han sido víctimas de un robo con violencia. Hemos visto homicidios en los sectores rurales que nunca antes habíamos visto , agregó.

¿Para qué decir los robos de insumos, de maquinarias, de equipos, en fin, de tractores? Estamos viviendo un nivel de inseguridad muy grande, muy incentivado por bandas de crimen organizado que se han desplazado a los sectores rurales donde tenemos mucho menos protección policial , finalizó.