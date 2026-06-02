Presidente UDI confirma que este martes deciden si apoyan o no AC contra Grau

Valparaiso, 11 de mayo 2026 Punto de prensa del diputado Guillermo Ramirez Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Nosotros tenemos hoy día, a la hora del almuerzo, reunión de bancada en la UDI, en la que vamos a tomar esa decisión. Así que yo, la verdad, no me voy a adelantar, porque no sé lo que va a resultar de esa conversa , dijo Guillermo Ramírez

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, aseguró que este martes su partido decidirá si apoya o no la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el error en el cálculo de la deuda fiscal 2026-2030.

Nosotros tenemos hoy día, a la hora del almuerzo, reunión de bancada en la UDI, en la que vamos a tomar esa decisión. Así que yo, la verdad, no me voy a adelantar, porque no sé lo que va a resultar de esa conversa , comentó Ramírez en entrevista con Radio Pauta.

Aunque dejó en claro que soy de los que creen que una acusación constitucional hace más difícil la tramitación de algunos proyectos importantes, entre ellos la ley de Reconstrucción .

Ramírez puso énfasis en que su partido redactó una carta en la que dio cuenta de la molestia por la forma en que se anunció el libelo acusatorio y las presiones desde republicanos .

En temas más técnicos, el diputado explicó que, si se ingresa la AC, la evaluación deberá centrarse en sus fundamentos jurídicos. Cuando se está presentando una acusación que es algo serio hay que votar ya de acuerdo a los méritos del texto, del escrito , aseguró.

En la entrevista Gullermo Ramírez destacó, además, el tono conciliador del Presidente Kast en la Cuenta Pública. Creo que lo que hace ayer el presidente Kast es buscar más diálogo, llamar al entendimiento, a la concordia, a los acuerdos , remarcó.

Y aseguró que después de la Cuenta Pública nadie puede decir que no hay una ruta clara. Que no hay un plan claro en materia de seguridad .

Vamos a empezar a ver dispositivos en las calles donde no solamente haya un carabinero, dos o tres, sino que también va a haber alguien de Migraciones. También va a haber alguien del Servicio de Impuestos Internos , finalizó.